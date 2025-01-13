Украина после Пакистана и Египта: рейтинг армий мира вызывает сомнения

Вооруженные силы Украины опустились на 20-е место в рейтинге сильнейших армий мира по версии Global Firepower. Рейтинг-2025 был опубликован на сайте Global Firepower.

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"Вступая в 2025 год, Украина остается вовлеченной в кровавую войну против своего соседа России после вторжения последней в феврале 2022 года. На пике своей мощи и при поддержке Запада страна поднялась в рейтинге до 15 места. В последующие годы рейтинг снизился, поскольку военные усилия застопорились, и сейчас страна находится под угрозой на фоне ослабленных обязательств Запада, меняющегося европейского политического ландшафта и новой американской администрации. Однако страна сохраняет место в двадцатке лучших", – говорится в комментарии.

Первая десятка лучших армий мира по версии Global Firepower выглядит так:

США

россия

Китай

Индия

Южная Корея

Великобритания

Франция

Япония

Турция

Италия

Украина в рейтинге оказалась между Египтом и Польшей. Всего в рейтинге 145 стран, на последнем месте – Бутан.

В Третьей штурмовой бригаде прокомментировали этот рейтинг и позицию Украины в этом списке.

Заместители командира бригады Максим Жорин назвал этот рейтинг "смешным" и отметил, что в условиях современного мира в этом рейтинге должны быть только две страны.

Очередной смешной рейтинг самых мощных армий мира, где Украина занимает 20 место. После Индонезии, Египта и Пакистана. Логично было бы руководствоваться принципом, учитывающим опыт современной войны. А он есть только у двух армий мира. Фактор ядерки вообще можно не учитывать. Чем руководствуются все эти эксперты по составлению рейтингов, сложно понять", – отметил Жорин.