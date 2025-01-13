Украина после Пакистана и Египта: рейтинг армий мира вызывает сомнения

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Недилько Ксения
Вооруженные силы Украины опустились на 20-е место в рейтинге сильнейших армий мира по версии Global Firepower. Рейтинг-2025 был опубликован на сайте Global Firepower.
Иллюстративное фото
Первая десятка лучших армий мира по версии Global Firepower выглядит так:
США
россия
Китай
Индия
Южная Корея
Великобритания
Франция
Япония
Турция
Италия
Украина в рейтинге оказалась между Египтом и Польшей. Всего в рейтинге 145 стран, на последнем месте – Бутан.
В Третьей штурмовой бригаде прокомментировали этот рейтинг и позицию Украины в этом списке.
Заместители командира бригады Максим Жорин назвал этот рейтинг "смешным" и отметил, что в условиях современного мира в этом рейтинге должны быть только две страны.
Очередной смешной рейтинг самых мощных армий мира, где Украина занимает 20 место. После Индонезии, Египта и Пакистана.
Логично было бы руководствоваться принципом, учитывающим опыт современной войны. А он есть только у двух армий мира. Фактор ядерки вообще можно не учитывать. Чем руководствуются все эти эксперты по составлению рейтингов, сложно понять", – отметил Жорин.
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