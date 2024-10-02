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Украина получит важную технику на 22 млн евро: какую роль она сыграет в этой войне

Проблема заминированной территории является насущной как на фронте, так и на деоккупированных территориях

сегодня, 15:36
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Недилько Ксения

Страны-члены Коалиции способностей по разминированию согласовали закупки на сумму 22 млн. евро для поддержки нужд Государственной специальной службы транспорта и Командования Сил поддержки Вооруженных сил Украины. Из этой суммы Литва выделяет 15 млн. евро, Швеция – 7 млн. евро. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Министерства обороны Украины.

Украина получит важную технику на 22 млн евро: какую роль она сыграет в этой войне

Иллюстративное фото

Решение о закупке пикапов и грузовых автомобилей для Командования сил поддержки ВСУ и Госспецтрансслужбы было принято на встрече партнеров Коалиции, которая прошла в столице Исландии Рейкьявике.

В ходе встречи представители стран, которые согласились присоединиться к Коалиции и проявили интерес, вместе с представителями Министерства обороны Украины и Командования Сил поддержки Вооруженных сил Украины также обсудили дальнейшие планы деятельности.

Участники обсудили список закупок для текущего гуманитарного и боевого разминирования, а также проект Дорожной карты развития возможностей подразделений разминирования Минобороны и ВСУ на период до 2034 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Харьковская область – лидер по количеству обезвреженных взрывоопасных предметов подразделениями ГСЧС. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на карту проекта UA War Infographics.

По данным областного главка ГСЧС Харьковщины, покидая земли области, враг тщательно минировал все вокруг и оставлял большое количество разнообразных взрывоопасных предметов. Заминированы не только пути, но и лесные дороги, тропы, поля, а также леса, что делает их чрезвычайно опасными для передвижения.

По оценкам украинских и международных экспертов, масштабы заминирования в Харьковской области одни из самых высоких в Украине. Российские войска использовали разные типы мин, включая противопехотные, противотанковые и другие взрывоопасные устройства.



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