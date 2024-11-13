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Украина получит систему ПВО до конца года: Зеленский о планах на 2025 год

Владимир Зеленский рассказал, какая страна поможет Украине с ПВО

13 ноября 2024, 21:25
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Кречмаровская Наталия

Украина постоянно нуждается в помощи с защитой от вражеских обстрелов. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах получить систему ПВО в этом году и ожиданиях следующего года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию главы страны.

Украина получит систему ПВО до конца года: Зеленский о планах на 2025 год

Фото портал "Комментарии"

"Провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом и поблагодарил его за масштабную двустороннюю оборонную помощь Германии и ее лидерство в консолидации усилий партнеров ради поддержки Украины", — отметил он.

По словам Владимира Зеленского, канцлер Шольц подтвердил, что шестая из запланированных систем ПВО IRIS-T поступит в Украину до конца этого года. Также мы обсудили поставки ПВО в следующем году и перспективы дополнительной помощи средствами ПВО от Германии.

Также, по словам главы Украины, стороны скоординировали шаги, необходимые для обеспечения наилучшей оборонной и политической поддержки Украины. “Согласились с важностью сохранения формата "Рамштайн" и проведения очередного заседания координационной группы. Кроме того, подчеркнул необходимость представить видение Украины относительно справедливого и продолжительного мира на саммите G20 в Бразилии и поблагодарил Германию за готовность поддержать нас в этом”, — отметил Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал о наработках, которые позволят защитить граждан от вражеских дронов и КАБов.

“В частности, важный вопрос по ПВО. Каждый видит, насколько больше россияне применяют "шахедов" и авиабомб. Ежемесячно растет этот террор. Нужно больше мер противодействия”, — отметил он.




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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/12410
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