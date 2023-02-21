Украина получит особенные машины от США

В новый пакет помощи, о котором президент США Джо Байден объявил во время визита в Киев, вошли особые М7 Bradley BFIST – довольно редкие БМП даже для армии США по сравнению со всеми другими версиями этой боевой машины. Об этом пишет издание "Комментарии", со ссылкой на Пентагон.

М7 Bradley BFIST. Фото: defense.gov

Отметим, что официально – полный пакет помощи США для Украины не раскрыт. Однако, по данным СМИ, на этот раз Украине передадут боеприпас, радары воздушного осмотра и ПТРК Javelin.

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В частности, речь идет о четырех Bradley, имеющих отдельный индекс М7 и сокращенное название BFIST. Данная комплектация отличает Bradley тем, что они, по сути, не боевые машины пехоты, а машины наведения высокоточного вооружения и разведки.

Кроме этого, данная комплектация достаточно редка даже для армии США. По данным открытых источников, их всего было выпущено всего 55 единиц.

Машина была создана на базе M2A2 Bradley ODS в 90-х годах. Она имеет целый ряд особенностей. Известно, что в ней нет ПТРК TOW, но вместо этого установлен лазерный дальномер-подсветитель и система обнаружения целей. Это позволяет работать на расстоянии 20 километров. Однако это заявленная дальность, но на местности прямая видимость чаще бывает меньше.

М7 Bradley BFIST оснащен системой позиционирования на основе спутниковой навигации и инерциальной системы. Вдобавок она имеет лазерный дальномер и это позволяет максимально точно определить координаты цели, а затем и передавать их для поражения артиллерией. Также данная машина может подсвечивать цели ударов боеприпасами с лазерной системой наведения.

Из этого следует, что главная задача М7 Bradley BFIST – это наведение артиллерии непосредственно в боевых порядках, а не транспортировка бойцов.

Отметим, в рамках визита в Киев президент США Джо Байден анонсировал новый пакет на 2,5 млрд долларов, в который войдут боеприпасы для HIMARS, гаубицы, противотанковые средства Javelin и другая военная помощь.

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