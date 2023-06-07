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Украина получит новую партию военной помощи от Германии: о чем идет речь

Германия готовит к передаче Украине еще 20 БМП Marder

сегодня, 11:37
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Автор:

Кравцев Сергей

Концерн Rheinmetall получил от Министерства обороны Германии заказ на подготовку к отправке Украине 20 боевых машин пехоты Marder. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "RND".

Украина получит новую партию военной помощи от Германии: о чем идет речь

Машины пехоты Marder. Фото: из открытых источников

Сообщается, что БМП должны быть доставлены в Украину уже до конца июля. 


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В материале говорится, что концерн Rheinmetall модернизирует для Украины старые танки, которые используются на фронте, пишет издание.

Отмечается, что сейчас Украине уже поставлено 40 Marder: 20 – со склада Rheinmetall, и еще 20 – со складов Бундесвера.                                          

До конца июля также планируется отправить Украине первую партию из 10 тыс. боеприпасов калибра 35 мм для зенитной самоходной установки Gepard, сообщает RND. В целом Rheinmetall имеет контракт на поставку 300 тыс. боеприпасов.                                         

Стоит отметить, что впервые в конце марта министр обороны Алексей Резников опубликовал видео с немецкими БМП Marder, которые прибыли в Украину.

Читайте также на портале "Комментарии" — канцлер Германии Олаф Шольц увидел в подрыве Каховской ГЭС почерк Путина.

Также издание "Комментарии" сообщало – любые будущие гарантии безопасности для Украины, которые предложит объединённый Запад, должны отличаться от статуса европейских членов Североатлантического Альянса. Такое заявление по итогам саммита Европейского политического сообщества в Молдове сделал канцлер Германии Олаф Шольц.

Ранее "Комментарии" писали – Германия готовит крупнейший пакет военной помощи для Украины: уже известно, что в него может войти.




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Источник: https://www.rnd.de/politik/schuetzenpanzer-marder-rheinmetall-soll-transport-vorbereiten-XMNPU74KF5K7ZDPB2JL3BH7KVM.html
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