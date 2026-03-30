Украина получит критически необходимый "подарок", но есть шокирующий нюанс: детали

Испания решила поддержать Украину, передав дефицитные ракеты Patriot PAC-2, чтобы укрепить оборонительные возможности против российских атак. Как сообщает издание El Pais, данное решение стало следствием встречи премьер-министра Испании Педро Санчеса с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мадриде в марте 2026 года. Общая стоимость поставки оценивается в 15 миллионов евро, и она включает в себя пять единиц ракет Patriot PAC-2.

Испания передаст Украине 5 ракет Patriot. Фото: Reuters

Хотя эти ракеты не относятся к новейшей версии PAC-3, их цена составляет примерно 3–4 миллиона долларов за единицу, что в сумме и дает заявленную сумму. Министерство обороны Украины планирует модернизировать часть имеющихся систем до версии PAC-3 в будущем, но и сейчас эти ракеты обеспечат критическую поддержку ПВО.

Это уже не первый случай, когда Испания поставляет Украине систему Patriot. В 2024 году Киев получил две партии этих комплексов, хотя точное количество ракет тогда не раскрывалось. Кроме того, премьер Санчес подтвердил поставки вооружения на сумму 1 миллиард евро в течение 2026 года в соответствии с ранее подписанным соглашением мая 2024 года. Это повысит общий объем испанской военной помощи с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года до 4 миллиардов евро.

По данным ЕС, во время зимних обстрелов Украины Россией украинские силы потратили около 700 ракет-перехватчиков Patriot. Как отметил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, такое количество почти равно объему производства этих ракет американскими компаниями за год. На фоне роста конфликтов на Ближнем Востоке аналитики Bloomberg предупреждают о возможном дефиците Patriot для Украины, что делает испанские поставки особенно важным.

