Те, кто много лет занимался вопросами исследований геополитики и, соответственно, принимали участие в различных форумах, конференциях и круглых столах по вопросам безопасности — видели в презентациях или обложках книг образ российского медведя, кажется, непобедимого зверя Европейского континента, большого и угрожающего. Об этом говорит бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

Российский медведь

По его словам, этот образ очень нравится самим россиянам, потому что в нем сочетается уверенность в постоянном доминировании этого животного.

Как говорит Чалый, стереотипы, вероятно, имеют свои корни. И хотя бурый медведь распространен почти на всем европейском континенте, если спросить рядового жителя стран Европы о самом мощном животном в их краях, назовут скорее зубра – единственный вид быков, оставшийся до наших дней в дикой природе Европы. Впрочем, говорит Чалый, хотя это и большое животное, но все же ест траву.

"Он может противостоять медведю, когда почувствует, что это поединок для выживания. В то же время бывали случаи, когда зубра загрызал даже мотивированный волк-одиночка", — отметил дипломат.

По его словам, похожая история случилась в последние годы и с американцами, которые стали все больше ассоциировать свою страну с бизоном.

Вместе с тем, как говорит Чалый, Украина до сих пор не имела тотемного животного, которое могло бы служить символом страны. Но, добавляет он, большинство склоняются к тому, что таким тотемным животным и национальным символом может быть волк. Именно поэтому, добавляет дипломат, совсем не случайно на шевронах ССО и многих других наиболее боеспособных и прославленных украинских подразделений ВСУ содержится само изображение волка – умного, сильного, ловкого и неутомимого.

"В дикой природе на территории Европы противостоять бурому медведю может только волк. И хотя столкновение один на один скорее принесет преимущество медведю – шансы нескольких волков, которые используют благоприятные условия, координируют свои действия и бесстрашно бросаются на врага, выглядят гораздо лучше", — подчеркнул Чалый.

По его словам, отснятые в природе реальные поединки таких зверей показывают, что волки просто могут вытеснить своего противника, отобрать победу у бурого медведя, отстояв в столкновении с агрессивным хищником и, кажется, непобедимым зверем, право на жизнь, жизнь на своей территории.

"Вывод очевиден: американский крупный и мощный бизон, уверенный, что его не будут атаковать, вряд ли войдет в прямое столкновение для победы над российским медведем. Только украинские волки способны на это. Если европейцы также сделают ставку на смелость и решительность своих волков и выступят вместе с украинскими – у российского медведя не будет никакого шанса! – подытожил Чалый.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ считают, что смогли хакнуть США.



