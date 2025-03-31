Украина получила тотемное животное, которое единственное может победить российского медведя

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Ткачик Олеся
Те, кто много лет занимался вопросами исследований геополитики и, соответственно, принимали участие в различных форумах, конференциях и круглых столах по вопросам безопасности — видели в презентациях или обложках книг образ российского медведя, кажется, непобедимого зверя Европейского континента, большого и угрожающего. Об этом говорит бывший посол Украины в США Валерий Чалый.
Российский медведь
По его словам, этот образ очень нравится самим россиянам, потому что в нем сочетается уверенность в постоянном доминировании этого животного.
Как говорит Чалый, стереотипы, вероятно, имеют свои корни. И хотя бурый медведь распространен почти на всем европейском континенте, если спросить рядового жителя стран Европы о самом мощном животном в их краях, назовут скорее зубра – единственный вид быков, оставшийся до наших дней в дикой природе Европы. Впрочем, говорит Чалый, хотя это и большое животное, но все же ест траву.
По его словам, похожая история случилась в последние годы и с американцами, которые стали все больше ассоциировать свою страну с бизоном.
Вместе с тем, как говорит Чалый, Украина до сих пор не имела тотемного животного, которое могло бы служить символом страны. Но, добавляет он, большинство склоняются к тому, что таким тотемным животным и национальным символом может быть волк. Именно поэтому, добавляет дипломат, совсем не случайно на шевронах ССО и многих других наиболее боеспособных и прославленных украинских подразделений ВСУ содержится само изображение волка – умного, сильного, ловкого и неутомимого.
По его словам, отснятые в природе реальные поединки таких зверей показывают, что волки просто могут вытеснить своего противника, отобрать победу у бурого медведя, отстояв в столкновении с агрессивным хищником и, кажется, непобедимым зверем, право на жизнь, жизнь на своей территории.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ считают, что смогли хакнуть США.
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