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Кречмаровская Наталия
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович неоднократно высказывал шокирующие прогнозы по поводу будущего Украины и завершения войны. В этот раз он почти вынес Украине приговор.
Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"
По мнению Арестовича, корабль "Украина" тонет. Ему были нанесены смертельные удары, после которых он не поправится и не поплывет в большое плавание.
Бывший советник привел несколько примеров:
Смертность в Украине втрое превышает рождаемость.
Молодежь уезжает, работать в стране становится некому. Как и собственно, по его словам, и воевать на фронте.
Экономика все годы независимости упрощалась, содержа только аграрный сектор.
По его словам, украинцам не стоит питать иллюзий, что военные в какой-то момент могут прийти к власти (через выборы или переворот) и обеспечить в Украине справедливость.
Арестович объяснил, что ТЦК сегодня – имела модель того, когда военные получат власть. Однако вообще снять вопрос дальнейшей потери территорий может смена проекта с "АнтиРоссия" на какой-то нейтральный.
По его словам, изменить это может только чудо.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что военные дали прогноз, когда завершится война.