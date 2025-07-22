Украина получила смертельные удары: новый разгромный прогноз Арестовича

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович неоднократно высказывал шокирующие прогнозы по поводу будущего Украины и завершения войны. В этот раз он почти вынес Украине приговор.

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

По мнению Арестовича, корабль "Украина" тонет. Ему были нанесены смертельные удары, после которых он не поправится и не поплывет в большое плавание.

Бывший советник привел несколько примеров:

Смертность в Украине втрое превышает рождаемость.

Молодежь уезжает, работать в стране становится некому. Как и собственно, по его словам, и воевать на фронте.

Экономика все годы независимости упрощалась, содержа только аграрный сектор.

"Чего не скажешь о промышленности, науке, высоких технологиях. Серию смертельных ударов Украина нанесла себе сама", — отметил Арестович.

По его словам, украинцам не стоит питать иллюзий, что военные в какой-то момент могут прийти к власти (через выборы или переворот) и обеспечить в Украине справедливость.

"Не обеспечат. Они дуболомно сломают остатки социальной сферы и отправят стройными рядами защищать античеловеческий коррупционный проект, возглавляемый ими, — но уже с потерей новых территорий", — убежден бывший советник.

Арестович объяснил, что ТЦК сегодня – имела модель того, когда военные получат власть. Однако вообще снять вопрос дальнейшей потери территорий может смена проекта с "АнтиРоссия" на какой-то нейтральный.

"Путин заявлял, что уже после начала вторжения готов был отдать Запорожскую и Херсонскую области. Теперь российская армия системно захватывает эти области. Если не изменится характер украинского государства и вложена в него идея, вопрос будет стоять о новых и новых территориях. А украинцев власть будет отправлять за них умирать", — убежден Арестович.

По его словам, изменить это может только чудо.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что военные дали прогноз, когда завершится война.



