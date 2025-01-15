Украина получила "шедевр инженерной науки" для войны против России

Украина усиливает свои оборонные возможности благодаря новейшей самоходной артиллерийской установке RCH 155, разработанной Германией. Этот "шедевр инженерной науки" поражает автоматизацией, мобильностью и мощностью. Первая установка уже официально передана Украине 14 января, что открывает новую страницу в использовании современной артиллерии в боевых условиях.

Гаубица RCH 155

RCH 155 (Boxer Remotely Controlled Howitzer) – это 155-мм самоходная гаубица на базе шасси Boxer. Она создана германским концерном Krauss-Maffei Wegmann. Украина станет первой страной, где гаубицы RCH 155 поступят на вооружение.

"155 гаубица, которую мы представили вчера в Касселе, действительно являются шедевром инженерной науки. И действительно они очень особенные. И мы уже заказали 54 для Украины. И я надеюсь, что они прибудут как можно быстрее, потому что это действительно очень эффективное и очень мобильное оружие, которое, вероятно, очень поможет вам в вашей борьбе, которая еще не окончена", — сказал министр обороны Германии Борис Писториус.

Гаубица RCH 155 имеет устройство для автоматической зарядки, позволяющее экипажу состоять только из двух человек. Дальность огня составляет до 54 км. Она оснащена бронированным отсеком, системой защиты от оружия массового поражения, автоматической системой пожаротушения и климат-контролем, дополнительно усиливающей защиту военных. Кроме того, RCH 155 может вести огонь даже в движении, что затрудняет уничтожение гаубицы контрбатарейным огнем.

Украина получит 54 таких установки. Однако поставки будут осуществляться постепенно: в 2025 году ожидается доставка всего пяти гаубиц RCH 155, а массовая передача уже будет в 2026 году. Также стоит добавить, что прежде чем гаубица попадет на линию фронта, украинским артиллеристам придется научиться ею пользоваться. Вероятно, это произойдет в Германии, а сама гаубица, вероятно, не вступит в бой раньше весны этого года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Германия развернет ЗРК Patriot у границы с Украиной.

Также "Комментарии" писали, что в ВР назвали два варианта, как можно закончить войну в Украине.