По мнению Валерия Чалого, заявления российского диктатора Владимира Путина, что очередное вооруженное российское нарушение границ Украины и попытки оккупации приграничных Харьковской, Сумской и не исключено – Черниговской, Киевской пограничных областей – это создание какой-то "санитарной зоны" дают украинской стороне основания говорить о необходимости создания санитарной зоны как раз вглубь территории РФ вдоль украинско-российской границы.

Война в Украине

При этом, считает дипломат, Украина имеет право применять для этого все имеющиеся возможности, в частности использовать полученное от США и партнеров оружие.

Кроме того, Чалый отметил, что Украина не должна просить для этого какого-либо особого разрешения.

"Нет такого в международном праве – просить разрешение. Следует действовать и одновременно дипломатическими методами обеспечивать следующие действия. Не протестуешь – ничего не будет понятно",

– отметил дипломат.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин заявил о том, что сама Украина виновата в том, что Россия пошла наступлением на Харьковскую область. Диктатор заявил, что мол, Силы обороны обстреливали российский Белгород, поэтому Кремль вынужден создать так называемую санитарную зону, чтобы обезопасить свои территории.

Вместе с тем известно, что Штаты не дают разрешения использовать их оружие для ударов по территории России. Как сообщают западные СМИ, Украина могла уничтожить российских военных, которые собирались на границе с Харьковской областью, однако не было разрешения от США. Как следствие, российские военные чувствовали себя в безопасности, потому что знали, что им ничего не угрожает.