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Украина получила право говорить о создании «санитарной зоны» в РФ: о чем идет речь

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что наступлением на Харьковскую область он создает так называемую санитарную зону. После таких слов, считает бывший посол Украины в США Валерий Чалый, Украина имеет право делать аналогичные заявления

сегодня, 20:08
Автор:
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Ткачик Олеся
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По мнению Валерия Чалого, заявления российского диктатора Владимира Путина, что очередное вооруженное российское нарушение границ Украины и попытки оккупации приграничных Харьковской, Сумской и не исключено – Черниговской, Киевской пограничных областей – это создание какой-то "санитарной зоны" дают украинской стороне основания говорить о необходимости создания санитарной зоны как раз вглубь территории РФ вдоль украинско-российской границы.

Украина получила право говорить о создании «санитарной зоны» в РФ: о чем идет речь

Война в Украине

При этом, считает дипломат, Украина имеет право применять для этого все имеющиеся возможности, в частности использовать полученное от США и партнеров оружие.

Кроме того, Чалый отметил, что Украина не должна просить для этого какого-либо особого разрешения.

"Нет такого в международном праве – просить разрешение. Следует действовать и одновременно дипломатическими методами обеспечивать следующие действия. Не протестуешь – ничего не будет понятно",
– отметил дипломат.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин заявил о том, что сама Украина виновата в том, что Россия пошла наступлением на Харьковскую область. Диктатор заявил, что мол, Силы обороны обстреливали российский Белгород, поэтому Кремль вынужден создать так называемую санитарную зону, чтобы обезопасить свои территории.

Вместе с тем известно, что Штаты не дают разрешения использовать их оружие для ударов по территории России. Как сообщают западные СМИ, Украина могла уничтожить российских военных, которые собирались на границе с Харьковской областью, однако не было разрешения от США. Как следствие, российские военные чувствовали себя в безопасности, потому что знали, что им ничего не угрожает.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02KQfiHvPmXyLx76chPSpHQDHeBiuSz84m25vQtzzKfka8WDwG6o4fMZG68YJgo6Zhl&id=100003056659575
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