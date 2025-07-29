logo

BTC/USD

118943

ETH/USD

3873.61

USD/UAH

41.8

EUR/UAH

48.7

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украина получила хороший сигнал: назван ключевой момент нового ультиматума Трампа для Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина получила хороший сигнал: назван ключевой момент нового ультиматума Трампа для Путина

Не стоит ждать истечения 50-дневного срока — целесообразнее действовать раньше, чтобы реально повлиять на изменение позиции России.

29 июля 2025, 11:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп сократил срок, предоставленный России для прекращения боевых действий в Украине, демонстрируя потерю терпения в переговорах с кремлевским лидером Владимиром Путиным. Как отметила политолог Олеся Яхно в эфире телеканала FREEДOM, это свидетельствует о более жесткой позиции Трампа и готовности действовать.

Украина получила хороший сигнал: назван ключевой момент нового ультиматума Трампа для Путина

Фото: из открытых источников

"Хороший сигнал в том, что дедлайн Трампа для Путина не увеличивается, а сокращается", — сказала Яхно.

По ее словам, некоторые политические обозреватели ранее считали, что США могут продлить 50-дневный срок, но обновленная позиция Трампа свидетельствует об обратном: теперь речь идет о гораздо меньшем промежутке — всего 10–12 дней.

"Заявление Дональда Трампа о новом сроке для РФ в 10-12 дней — очень важная линия", — подчеркнула эксперт.

Яхно также обратила внимание на параллельные события, происходящие на международной арене: США и ЕС пришли к согласию по тарифам, что добавило определенности в трансатлантических отношениях, в частности в сфере обороны и поставок вооружений Украине. Кроме того, идет работа над новым торговым соглашением с Китаем.

На этом фоне Россия выглядит все более изолированной. Страна-агрессор отказывается от компромиссов и пытается диктовать условия силовыми методами.

"Она выбивается из этого стремления достичь действительно каких-то правил, какой-то понятности как стартовой позиции для того, чтобы можно было дальше выстраивать те или иные отношения", — подчеркнула Яхно.

Она также считает, что не стоит ждать завершения 50 дней, поскольку действия следует ускорить:

"Нет смысла ожидать истечения срока в 50 дней, лучше сделать определенные шаги быстрее, чтобы можно было действительно добиться какого-то сдвига позиции Российской Федерации".

Портал "Комментарии" уже писал, что в течение ночи украинские силы поразили железнодорожную инфраструктуру и ресурсный объект в городе Сальск, Ростовская область РФ, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://uatv.ua/uk/putin-vycherpav-zapas-terpinnya-trampa-yahno-pro-novyj-dedlajn-dlya-rosiyi/
Теги:

Новости

Все новости