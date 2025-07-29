Украина получила хороший сигнал: назван ключевой момент нового ультиматума Трампа для Путина

Президент США Дональд Трамп сократил срок, предоставленный России для прекращения боевых действий в Украине, демонстрируя потерю терпения в переговорах с кремлевским лидером Владимиром Путиным. Как отметила политолог Олеся Яхно в эфире телеканала FREEДOM, это свидетельствует о более жесткой позиции Трампа и готовности действовать.

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"Хороший сигнал в том, что дедлайн Трампа для Путина не увеличивается, а сокращается", — сказала Яхно.

По ее словам, некоторые политические обозреватели ранее считали, что США могут продлить 50-дневный срок, но обновленная позиция Трампа свидетельствует об обратном: теперь речь идет о гораздо меньшем промежутке — всего 10–12 дней.

"Заявление Дональда Трампа о новом сроке для РФ в 10-12 дней — очень важная линия", — подчеркнула эксперт.

Яхно также обратила внимание на параллельные события, происходящие на международной арене: США и ЕС пришли к согласию по тарифам, что добавило определенности в трансатлантических отношениях, в частности в сфере обороны и поставок вооружений Украине. Кроме того, идет работа над новым торговым соглашением с Китаем.

На этом фоне Россия выглядит все более изолированной. Страна-агрессор отказывается от компромиссов и пытается диктовать условия силовыми методами.

"Она выбивается из этого стремления достичь действительно каких-то правил, какой-то понятности как стартовой позиции для того, чтобы можно было дальше выстраивать те или иные отношения", — подчеркнула Яхно.

Она также считает, что не стоит ждать завершения 50 дней, поскольку действия следует ускорить:

"Нет смысла ожидать истечения срока в 50 дней, лучше сделать определенные шаги быстрее, чтобы можно было действительно добиться какого-то сдвига позиции Российской Федерации".

Портал "Комментарии" уже писал, что в течение ночи украинские силы поразили железнодорожную инфраструктуру и ресурсный объект в городе Сальск, Ростовская область РФ, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.