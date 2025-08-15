Украина получила хорошие сигналы перед встречей Трампа и Путина

Неожиданный телефонный звонок президента США Дональда Трампа президенту Беларуси Александру Лукашенко озадачил.

Переговоры. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко предположил, что это может означать для Украины.

По его словам, этот разговор был неожиданным моментом. Потому, как отметил политик, становится все более непонятно, что происходит, но это в целом в стиле Трампа.

"Если в этом разговоре Трамп и Лукашенко говорили об освобождении заключенных (а Трамп именно об этом и написал в своем посте) – это хороший знак. Есть большие шансы на положительный результат договоренностей", – отметил нардеп.

Гончаренко отметил, что "мы живем в очень непредсказуемые времена". Трамп называет Лукашенко достопочтенным президентом, а представители Тихановской имеют встречи с администрацией США.

"Но для нас центральным моментом будет встреча Трампа и Путина. Ждем. Добиваемся мира для Украины", — подчеркнул политик.

В сухом остатке, по его словам, если будет освобождение 1200 политических заключенных – это очень хороший результат. Хорошим сигналом, по мнению Гончаренко, является то, что разговор состоялся перед встречей с Путиным.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в пятницу должна состояться встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.

В Центре противодействия дезинформации отметили, чего ждать от общения Трампа и Путина. По словам руководителя ЦПД СНБО, лейтенанта Андрея Коваленко, главная стратегия Путина в любой дипломатии всегда заключалась в минимуме конкретики, максимуме воды и размывании содержаний.

Коваленко отметил, что Путин просто всегда ворует время, размывает историческими пустяками и рефлексией на прошлое.



