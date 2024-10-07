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Украина покрывает мобилизацией только потери: в Раде ответили, будет ли призыв 20-летних

Ранее в Раде призвали снизить мобилизационный возраст из-за нехватки молодых кадров в армии

сегодня, 20:25
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Лиля Воробьева

Украина на текущий момент покрывает потребности в личном составе мобилизованных только для восполнения потерь в бригадах, однако вопрос о мобилизации 20-летних военнообязанных не рассматривается. Об этом рассказал член Комитета по вопросам национальной безопасности Верховной Рады Вадим Ивченко в эфире "Общественного радио".

Украина покрывает мобилизацией только потери: в Раде ответили, будет ли призыв 20-летних

Мобилизация в Украине (фото из открытых источников)

Ивченко фактически опроверг заявление своего коллеги по комитету Романа Костенко, назвав его "собственным мнением". По словам Ивченко, этот вопрос "всерьез не обсуждается ни в Верховной Раде, ни в Кабинете Министров".

Однако он отметил, что сигналы о необходимости младших военнообязанных все же поступают от Вооруженных Сил Украины. Командиры бригад указывают на то, что для выполнения реальных боевых задач нужны люди с лучшей физической подготовкой, ведь старшим по возрасту военным (возрастом от 47 до 50 лет) труднее справляться с боевыми задачами.

Ивченко также сообщил, что сейчас Украина уже мобилизовала достаточно людей, однако некоторые из них привлечены к выполнению тыловых или штабных задач, которые могли бы выполнять другие лица, в том числе раненые или проходящие реабилитацию. Он отметил необходимость пересмотра распределения кадров, чтобы боеспособные военные выполняли именно боевые задания, а не офисную работу или службу в тыловых частях.

По его словам, несмотря на то, что текущие темпы мобилизации превышают показатели января 2024 года, этого все еще недостаточно, чтобы обеспечить полноценное усиление бригад или создание новых подразделений. В настоящее время мобилизация покрывает только потребности в замещении потерь личного состава в имеющихся бригадах.

"Мы сегодня покрываем только потребности, чтобы закрыть потери человеческого ресурса в бригадах, но не как создание новых бригад или усиление имеющихся бригад, чтобы была соответствующая ротация", — подытожил Ивченко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что принудительная мобилизация может привести к поражению Украины





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Источник: https://hromadske.radio/podcasts/na-pulsi-analizuiemo-holovne-na-hromadskomu-radio/vr-ne-obhovoriuie-znyzhennia-mobilizatsiynoho-viku-do-20-rokiv-nardep-ivchenko
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