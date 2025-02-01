Украина под атакой ракет и дронов: что известно о "прилетах" (ОБНОВЛЕНО)

Оккупационные войска обстреливают Украину. Взрывы раздались в Полтаве, Харькове и Харьковской области.

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По состоянию на 07:45 в Харькове прогремели взрывы. Харьковский мэр Игорь Терехов сообщил, что в городе был прилет предварительно в Холодногорском районе, в пределах жилой застройки. “На месте попадания пожар. Есть предварительная информация об одном пострадавшем на месте прилета”, — сообщил мэр.

По состоянию на 08:00 мэр города уточнил, что количество пострадавших увеличилось до двух — одна женщина в тяжелом состоянии. Также сообщает об одном погибшем человеке, а количество пострадавших увеличилось до трех.

Терехов сообщил, что предварительно удар по Харькову был совершен БПЛА типа "Шахед".

"В результате атаки на Харьков один человек погиб, а четверо ранены", — уточнил он по состоянию на 08:16.

В субботу, 1 февраля, россияне атаковали Полтавскую область. В Полтавской ОВА сообщили, что есть повреждения энергетической инфраструктуры в Миргородском районе, из-за этого десятки людей без света. Отмечается, что специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал в своем Telegram около половины восьмого утра, что были зафиксированы вражеские попадания в Харьковском и Берестинском районах.

"Информацию по разрушениям и пострадавшим проверяют профильные службы", — сообщил Синегубов.

Для атаки враг использует и ударные дроны.

В Воздушных силах ВС Украины сообщили, что по состоянию на 07:16 было зафиксировано несколько групп ударных БПЛА:

Группы БПЛА в Житомирской области курс юго-западный, вектор движения Староконстантинов;

БПЛА на юге Черниговской области и севере Полтавской области курсом на запад;

БпЛА на юго-западе Сумской области курсом на запад;

БпЛА в Харьковской области следуют в западном и южном направлениях.

Напомним, Россия, как писал портал "Комментарии", подняла в воздух самолеты стратегической авиации.