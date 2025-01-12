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Украина планирует закупить у Италии системы ПВО SAMP/T за средства российских активов: детали

Италия также сделала важный вклад из-за поставок ПВО SkyGuard Aspide и Spada.

сегодня, 22:00
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Клименко Елена

Италия вместе с Францией поставили Украине современные системы противовоздушной обороны SAMP/T, а также SkyGuard Aspide и Spada, что укрепило способность отражать ракетные и воздушные угрозы.

11 января 2025 года заместитель министра обороны Украины, бригадный генерал Анатолий Клочко, провел встречу с высокопрофильной делегацией Агентства оборонной промышленности Минобороны Италии.

Украина планирует закупить у Италии системы ПВО SAMP/T за средства российских активов: детали

Фото: из открытых источников

Основной темой обсуждения было использование средств от замороженных российских активов для закупки итальянских систем ПВО и необходимых боеприпасов. Италия вместе с Францией предоставили Украине передовую систему ПВО SAMP/T, которая стала важным элементом в борьбе с ракетными и воздушными угрозами.

Согласно данным Министерства обороны Украины эти средства могут быть использованы для закупки критического военного оборудования. В ходе переговоров была обсуждена также возможность получения дополнительных систем ПВО итальянского производства, таких как SAMP-T, вместе с необходимыми боеприпасами. Эти системы уже были поставлены в Украину в сотрудничестве с Францией.

Италия также внесла важный вклад из-за поставок ПВО SkyGuard Aspide и Spada, которые были переданы Украине в феврале 2023 года.

SkyGuard Aspide обеспечивает защиту на ближних дистанциях, тогда как система Spada, среднего радиуса действия, стала важным элементом обороны.

В мае прошлого года Украина получила свою первую батарею SAMP/T MAMBA в рамках пакета совместной обороны с Францией.

Также представитель Минобороны заявил о том, что бронежилеты для ВСУ проходят проверку на способность выдерживать выстрелы соответствующими пулями.

Как ранее писал портал "Комментарии", Министр обороны Германии Борис Писториус во время встречи Контактной группы в Рамштайне объявил о новых поставках в Украину современным системам ПВО, а также боевым машинам и технике пехоты.



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Источник: https://armyrecognition.com/
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