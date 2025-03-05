Украина планирует увеличить производство оружия: подробности от президента

Украина готовит договоренности, чтобы увеличить производство оружия. Одним из главных приоритетов станет производство беспилотников, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Украина увеличит производство оружия. Фото из открытых источников

По словам президента, бригады ВСУ обеспечены всем необходимым, а собственное производство вооружения остается главным приоритетом.

"Бригады обеспечены всем необходимым. Я благодарю наших воинов. Устойчивость армии — это уверенность всего народа. И, конечно, это уверенность нашей дипломатии. Внутреннее производство — это неизменный приоритет. Мы готовим договоренности, чтобы увеличить наше украинское производство оружия, это прежде всего дроны для нашего фронта, для того, чтобы сохранить жизнь наших воинов", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства также сообщил, что заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации по основным направлениям фронта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс рассказал, что для достижения мира в Украине США будут оказывать давление на всех участников войны. Джей Ди Вэнс напомнил, что против России работают американские санкции, а россияне уже испытывают экономические затруднения. "У нас до сих пор работает ряд санкций, которые наложены на россиян. Мы верим, что россияне испытывают экономические трудности из-за этого конфликта", — заявил Джей Ди Вэнс. Он подчеркнул, что Вашингтон хочет посадить Украину и Россию за стол переговоров как можно скорее.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина получила 90% вооружений, переданных администрацией Джо Байдена в рамках предыдущих пакетов военной помощи. Как сообщает издание ABC News со ссылкой на собственные источники, за последние несколько месяцев администрация Джо Байдена объявляла о четырех пакетах помощи Украине на сумму $3 млрд, в которые вошли критически важные боеприпасы и противотанковые системы. По информации издания, 90% этой помощи Украина уже получила. 10% не отправленной помощи — это в основном бронетехника, которую планировали доставить до августа 2025 года.



