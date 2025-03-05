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Украина планирует увеличить производство оружия: подробности от президента

В первую очередь, власти планируют нарастить производство дронов

5 марта 2025, 20:36
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Марьян Ощановский

Украина готовит договоренности, чтобы увеличить производство оружия. Одним из главных приоритетов станет производство беспилотников, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Украина планирует увеличить производство оружия: подробности от президента

Украина увеличит производство оружия. Фото из открытых источников

По словам президента, бригады ВСУ обеспечены всем необходимым, а собственное производство вооружения остается главным приоритетом.

"Бригады обеспечены всем необходимым. Я благодарю наших воинов. Устойчивость армии — это уверенность всего народа. И, конечно, это уверенность нашей дипломатии. Внутреннее производство — это неизменный приоритет. Мы готовим договоренности, чтобы увеличить наше украинское производство оружия, это прежде всего дроны для нашего фронта, для того, чтобы сохранить жизнь наших воинов", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства также сообщил, что заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации по основным направлениям фронта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс рассказал, что для достижения мира в Украине США будут оказывать давление на всех участников войны. Джей Ди Вэнс напомнил, что против России работают американские санкции, а россияне уже испытывают экономические затруднения. "У нас до сих пор работает ряд санкций, которые наложены на россиян. Мы верим, что россияне испытывают экономические трудности из-за этого конфликта", — заявил Джей Ди Вэнс. Он подчеркнул, что Вашингтон хочет посадить Украину и Россию за стол переговоров как можно скорее.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина получила 90% вооружений, переданных администрацией Джо Байдена в рамках предыдущих пакетов военной помощи. Как сообщает издание ABC News со ссылкой на собственные источники, за последние несколько месяцев администрация Джо Байдена объявляла о четырех пакетах помощи Украине на сумму $3 млрд, в которые вошли критически важные боеприпасы и противотанковые системы. По информации издания, 90% этой помощи Украина уже получила. 10% не отправленной помощи — это в основном бронетехника, которую планировали доставить до августа 2025 года.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13474
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