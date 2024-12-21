Украина планирует перехватить инициативу на фронте: важные подробности от FT

Украинские власти хотят перехватить инициативу на фронте к инаугурации Дональда Трампа, чтобы продемонстрировать способность ВСУ успешно бороться с россиянами.

ВСУ хотят стабилизировать фронт. Фото из открытых источников

Как пишет The Financial Times со ссылкой на военных чиновников и аналитиков, следующие несколько месяцев станут решающим этапом войны, поскольку Украина пытается стабилизировать свою оборону и укрепить свои позиции.

"Украина надеется замедлить наступление России и перехватить инициативу до вступления Дональда Трампа на пост президента США. Украинские чиновники считают, что перехват инициативы поможет склонить Трампа на свою сторону и покажет ему, что украинцы являются "борцами" и "победителями" в противостоянии с россиянами", — говорится в публикации FT.

В то же время, пишет издание, украинские власти признают, что "ВСУ трудно сдерживать более многочисленную и лучше оснащенную российскую армию в условиях нехватки личного состава".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что гражданам и властям Украины необходимо принять фундаментальное решение — продолжать борьбу или вести мирные переговоры, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Украинцы должны принять фундаментальные решения по продолжению борьбы или переговоров и попытке довести их до прекращения огня", — сказал Энтони Блинкен. По словам госсекретаря США, также фундаментальным является вопрос, готова ли Россия к переговорам.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что, несмотря на понятную и заслуженную критику Будапештского меморандума, вполне возможным мог стать формат переговоров с участием подписчиков меморандума об отказе Украины от ядерного вооружения, считает политолог Игорь Чаленко. По словам политолога, если Украина будет настаивать на присоединении к переговорам Италии, Турции или еще кого-то, в итоге будет очередной Глобальный саммит мира с участием РФ, который не завершится конкретными договоренностями. Именно поэтому он уверен, что в переговорный процесс должно быть включено небольшое количество государств.