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Украина перешла к самому радикальному с начала войны шагу для обороны: что известно

Вооруженные силы Украины сосредоточены на оперативном возведении противотанковых рвов и установлении колючей проволоки на восточном направлении.

1 августа 2025, 08:05
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Клименко Елена

Украина реализует самую масштабную программу оборонного строительства с начала полномасштабной агрессии РФ. По данным The Wall Street Journal, меры направлены на укрепление фронта перед потенциальным новым летним наступлением русской армии.

Украина перешла к самому радикальному с начала войны шагу для обороны: что известно

Фото: 24 Канал

Силы обороны Украины концентрируют усилия на срочном сооружении противотанковых заграждений, канатов и линий колючей проволоки, особенно на восточном направлении.

"Армия, которая копает глубже — это выживающая армия", — объяснил военный инженер Олег, который координирует укрепление более 300 км линии обороны.

Инженерно-строительная кампания продолжается уже второй год, однако сталкивается с постоянными вызовами — в частности, с российскими обстрелами, бюрократическими промедлениями, коррупционными скандалами и арестами чиновников.

Последние полтора года показали слабые места обороны: русские войска сумели прорвать недостроенные участки на северном направлении, что позволило начать полномасштабное наступление силами около 50 тысяч военных.

В ответ на эти угрозы Украина формирует три полосы оборонных укреплений:  

·          Первая линия – создается непосредственно на передовой пехотными подразделениями;  

·          Вторая линия – строится силами инженерных частей;  

·          Третья линия – развертывается с участием местных органов власти для защиты стратегически важных городов.

Эти укрепления должны не допустить повторных прорывов, в частности на востоке, где российские войска ведут активные боевые действия вблизи Покровска и Константиновки.

В 2024 году правительство выделило на проект более 46 миллиардов гривен, что составляет около 2% военного бюджета. В то же время должностные лица указывают, что фактические расходы могут быть выше, но точные суммы остаются засекреченными по соображениям безопасности.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что прогнозировать дальнейшие шаги президента США Дональда Трампа сложно из-за его известного импульсивного стиля управления. Впрочем, политический аналитик и руководитель Центра содействия реформам Георгий Чижов убежден, что основной вектор уже ясен: Трамп окончательно разочаровался в попытках достичь договоренностей с российским диктатором Владимиром Путиным по дипломатическому пути и переходит к более жесткой стратегии.



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Источник: https://www.wsj.com/world/europe/ukraine-defense-construction-russia-war-d72f2d29?mod=europe_news_article_pos4
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