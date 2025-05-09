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Украина передала сигнал Путину на 9 мая: что ждет российского диктатора

В Совете Европы будет создан Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины.

сегодня, 15:02
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Автор:
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Slava Kot

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина посылает российскому диктатору Владимиру Путину сигнал – наказание необратимо.

Украина передала сигнал Путину на 9 мая: что ждет российского диктатора

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото из открытых источников

9 мая во Львове собралось 35 иностранных делегаций в День Европы, а также для политического одобрения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Как пояснил Андрей Сибига, этот шаг Украины станет сигналом для Путина.

"Сегодня, в том числе, кроме других важных достижений нашей встречи, будет еще один конкретный сигнал из Украины: сколько бы ты себя ни считал так называемым победителем — наказание необратимо. Сегодня будет дан политический старт завершению создания Специального трибунала за преступление агрессии", — сказал Сибига на встрече с журналистами.

Глава МИД пояснил, что главным элементом по привлечению к ответственности российских преступников будет Совет Европы, поддерживаемый другими европейскими странами.

"У нас есть группа стран, около 40, которые преданы справедливости. И невозможно представить себе справедливый долговременный мир без привлечения к ответственности преступников, без справедливости", — добавил Сибига.

Основной целью Спецтрибунала станет осуждение военного и политического руководства стран, которые ведут войну против Украины и совершают преступление агрессии, в частности, речь идет о России, КНДР и Беларуси.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Совете Европы будет создан Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины.

Также "Комментарии" писали, что в Госдуме РФ призвали Каллас отдать под трибунал ООН по заявлению о 9 мая.



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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/1070385.html
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