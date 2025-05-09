Украина передала сигнал Путину на 9 мая: что ждет российского диктатора

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Slava Kot
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина посылает российскому диктатору Владимиру Путину сигнал – наказание необратимо.
Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото из открытых источников
9 мая во Львове собралось 35 иностранных делегаций в День Европы, а также для политического одобрения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Как пояснил Андрей Сибига, этот шаг Украины станет сигналом для Путина.
Глава МИД пояснил, что главным элементом по привлечению к ответственности российских преступников будет Совет Европы, поддерживаемый другими европейскими странами.
Основной целью Спецтрибунала станет осуждение военного и политического руководства стран, которые ведут войну против Украины и совершают преступление агрессии, в частности, речь идет о России, КНДР и Беларуси.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Совете Европы будет создан Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины.
Также "Комментарии" писали, что в Госдуме РФ призвали Каллас отдать под трибунал ООН по заявлению о 9 мая.
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