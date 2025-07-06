Украина озвучила две ключевые цели на переговорах с Россией

Украина участвует в переговорах с Россией не ради политических компромиссов, а для решения гуманитарных вопросов и продемонстрировать миру свою преданность миру. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Переговоры Украины и России

Георгий Тихий в интервью политическому обозревателю Александру Нотевскому рассказал, что у украинской делегации две основные задачи на переговорах с россиянами в Стамбуле. Первая касается возвращения пленных и решения гуманитарных вопросов, тогда как вторая – политико-коммуникационная.

"Вторая не менее важная задача политическая и коммуникационная — это не дать никому обвинить Украину, что она является стороной, которая не хочет мира. А таких попыток достаточно много в разных кругах, в разных странах, даже странах-союзниках", — пояснил Тихий.

Он отметил, что, несмотря на низкий уровень российской делегации, Украина отправляет на переговоры компетентных представителей. По его мнению, это демонстрирует серьезное отношение к безопасности и гуманитарной политике.

"Состав украинской делегации демонстрирует, что для нас безопасные и гуманитарные вопросы в приоритете, а все остальное — второстепенное", — добавил спикер МИД Украины.

В настоящее время состоялось два раунда переговоров между Украиной и Россией. Первый был в мае, а следующий — в июне в Стамбуле.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МИДе ответили на одно из ключевых требований России. Согласна ли его принять Украина.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле сделали заявление о переговорах с Украиной. Когда начнётся третий раунд встреч украинской и российской делегации в Стамбуле.