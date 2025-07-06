logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украина озвучила две ключевые цели на переговорах с Россией
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина озвучила две ключевые цели на переговорах с Россией

Спикер МИД Георгий Тихий объяснил, почему Киев продолжает участвовать в переговорах с РФ.

6 июля 2025, 15:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Украина участвует в переговорах с Россией не ради политических компромиссов, а для решения гуманитарных вопросов и продемонстрировать миру свою преданность миру. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Украина озвучила две ключевые цели на переговорах с Россией

Переговоры Украины и России

Георгий Тихий в интервью политическому обозревателю Александру Нотевскому рассказал, что у украинской делегации две основные задачи на переговорах с россиянами в Стамбуле. Первая касается возвращения пленных и решения гуманитарных вопросов, тогда как вторая – политико-коммуникационная.

"Вторая не менее важная задача политическая и коммуникационная — это не дать никому обвинить Украину, что она является стороной, которая не хочет мира. А таких попыток достаточно много в разных кругах, в разных странах, даже странах-союзниках", — пояснил Тихий.

Он отметил, что, несмотря на низкий уровень российской делегации, Украина отправляет на переговоры компетентных представителей. По его мнению, это демонстрирует серьезное отношение к безопасности и гуманитарной политике.

"Состав украинской делегации демонстрирует, что для нас безопасные и гуманитарные вопросы в приоритете, а все остальное — второстепенное", — добавил спикер МИД Украины.

В настоящее время состоялось два раунда переговоров между Украиной и Россией. Первый был в мае, а следующий — в июне в Стамбуле.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МИДе ответили на одно из ключевых требований России. Согласна ли его принять Украина.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле сделали заявление о переговорах с Украиной. Когда начнётся третий раунд встреч украинской и российской делегации в Стамбуле.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://youtu.be/LbV2XFPhEv4?si=eV8s82ACjoE_-1_T
Теги:

Новости

Все новости