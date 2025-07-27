Украина ожидает важный ответ от Москвы: что может произойти уже в августе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает ответа из Москвы относительно его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным для вопросов обсуждения окончания войны.

Зеленский может встретиться с Путиным в августе Фото из открытых источников

Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого рассказал французскому лидеру об итогах переговоров между Украиной и Россией в Турции. Одной из оговоренных тем в Стамбуле была возможная встреча Путина и Зеленского.

По словам президента, теперь Украина ждет ответа из России.

"Проинформировал об итогах третьей встречи с российской стороной в Стамбуле. Нам удалось договориться о новом обмене пленными. Ожидаем ответ относительно нашего предложения провести встречу на самом высоком уровне до конца августа", — сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что на такой встречи, кроме него и Путина, также должны присутствовать представители Европы.

Напомним, что 23 июля в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Украинская делегация предложила российской встречу Зеленского и Путина в августе с возможным посредничеством других мировых лидеров, в том числе президента США Дональда Трампа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле сделали заявление после переговоров в Стамбуле по поводу встречи Зеленского и Путина. Дмитрий Песков указал, что встреча лидеров Украины и России "трудно представить". По его словам, нужно преодолеть большое расстояние относительно общих тем урегулирования войны.

Также "Комментарии" писали, что Раде допустили, когда состоится встреча Зеленского и Путина.