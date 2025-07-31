Украина отреагировала на заявление Минобороны РФ о полной оккупации Часового Яра

Минобороны РФ сообщило, что якобы после года попыток российским солдатам удалось полностью захватить город Часов Яр в Донецкой области. Однако спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов опровергает информацию об оккупации Часового Яра.

Виктор Трегубов. Фото из открытых источников

31 июля Министерство обороны России опубликовало заявление, что якобы был "освобожден город Часов Яр Донецкой Народной Республики", имея в виду полную оккупацию украинского города российскими силами.

Однако информацию об оккупации Часового Яра опровергают в Украине. Спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что ситуация в городе не изменилась, а россияне дезинформируют о своих успехах по захвату Часового Яра.

"Ситуация в Часовом Яру такая же, как и в последние месяцы. Россияне просто снова врут именно для того, чтобы оно разошлось хотя бы в виде опровержений", — сказал Трегубов в комментарии "РБК-Украина".

Согласно данным проекта DeepState, россияне контролируют восточные и северные районы города, однако не весь Часов Яр.

Напомним, что битва за Часов Яр началась в апреле 2024 года. Это произошло после того, как российские силы захватили Бахмут в 2023 году и продолжили наступление на запад в сторону Часового Яра.

Издание The New York Times назвало Часов Яр "ключом к Донбассу". Город расположен на возвышенности, поэтому его захват позволил бы россиянам продвинуться в сторону Краматорска и других населенных пунктов области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина стоит перед большой угрозой на фронте.

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