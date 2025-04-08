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Украина отправляет своих представителей в США: удастся ли им уговорить Трампа

Украина отправит своих представителей в Соединенные Штаты Америки, чтобы обсудить это соглашение.

8 апреля 2025, 22:37
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Лиля Воробьева

Украинские чиновники планируют посетить Соединенные Штаты Америки в конце этой недели для обсуждения соглашения о полезных ископаемых.

Украина отправляет своих представителей в США: удастся ли им уговорить Трампа

Соглашение о ископаемых (фото из открытых источников)

Поездка может состояться 11-12 апреля. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на украинских официальных лиц, осведомленных о ситуации.

По информации двух чиновников, в состав украинской делегации войдут заместители министров экономики и юстиции Украины. В то же время политики высшего уровня не будут принимать участие, поскольку на текущем этапе переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа носят технический характер и нуждаются в консультациях соответствующего уровня.

Также официальные лица сообщили, что Украина привлекла международную юридическую фирму для консультаций в рамках переговорного процесса.

В публикации говорится, что представитель Министерства иностранных дел подтвердил запланированный визит, однако воздержался от предоставления дальнейших деталей. Министерство экономики на запрос о комментарии не ответило.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему США так нужны украинские ископаемые . Эксперт Defence Express Иван Киричевский считает, что США, стремясь заключить соглашение с Украиной о полезных ископаемых, пытаются решить проблему зависимости от Китая.

По словам Киричевского, эта стратегия является не просто инициативой президента Дональда Трампа, а частью более широкой политики США, начатой еще в 2018 году, когда было признано, что "оборонная промышленность США излишне зависит от поставок из Китая". Он также отметил, что зависимость США от Китая проявляется даже в военной сфере: украинские ракеты, сбивающие российские снаряды, часто содержат китайские компоненты, а некоторые из запускаемых Россией ракет также имеют китайские детали.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-08/ukraine-plans-to-send-envoys-to-us-for-talks-on-minerals-deal
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