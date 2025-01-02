logo

BTC/USD

96172.78

ETH/USD

3435.72

LTC/USD

106.40

USD/UAH

42.40

EUR/UAH

44.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украина отбросила возможность начать переговоры с РФ: что теперь заявляют у Зеленского
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина отбросила возможность начать переговоры с РФ: что теперь заявляют у Зеленского

В Офисе президента объяснили, почему никаких переговоров с РФ сейчас не может быть

сегодня, 11:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Как нет, так в ближайшей перспективе и не может быть никаких переговоров с путинским режимом. Проблема, которая не позволяет начать переговоры с Россией заключается в том, что страну-агрессора все еще не заставили заплатить достаточно высокую цену за войну. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет "ВВС".

Украина отбросила возможность начать переговоры с РФ: что теперь заявляют у Зеленского

Переговоры. Фото из открытых источников

По информации СМИ, пока украинские официальные лица отвергают любые разговоры о давлении или предположения, что приезд новоизбранного президента США Дональда Трампа обязательно означает, что мирные переговоры неизбежны.

"Никакого переговорного процесса не может быть, потому что Россию не заставили заплатить достаточно высокую цену за эту войну", — говорит советник.

По словам Михаила Подоляка, много говорят о переговорах, но это самая настоящая иллюзия.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия, вероятно, не сможет поддерживать высокоинтенсивную войну на нынешнем уровне ресурсов и поддержки в 2025 году, сообщил в эфире "Эспрессо" доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга.

По его словам, поддержка войны среди россиян делится на формальную и реальную. Формально уровень поддержки остается высоким, но готовность населения активно участвовать в войне и захватывать Украину значительно ниже, отметил эксперт.

Шульга подчеркнул, что реальная поддержка не растет, что подтверждается увеличением единовременных выплат с 200 тысяч до 3 миллионов рублей, привлечением военных из КНДР и замедлением темпов набора новобранцев. Однако расслабляться не стоит: даже при уменьшении ресурсов России, без военной поддержки Украина не окажется в лучшей позиции, подчеркнул эксперт.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/articles/c2ldpnyewx1o
Теги:

Новости

Все новости