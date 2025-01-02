Украина отбросила возможность начать переговоры с РФ: что теперь заявляют у Зеленского

Как нет, так в ближайшей перспективе и не может быть никаких переговоров с путинским режимом. Проблема, которая не позволяет начать переговоры с Россией заключается в том, что страну-агрессора все еще не заставили заплатить достаточно высокую цену за войну. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет "ВВС".

Переговоры. Фото из открытых источников

По информации СМИ, пока украинские официальные лица отвергают любые разговоры о давлении или предположения, что приезд новоизбранного президента США Дональда Трампа обязательно означает, что мирные переговоры неизбежны.

"Никакого переговорного процесса не может быть, потому что Россию не заставили заплатить достаточно высокую цену за эту войну", — говорит советник.

По словам Михаила Подоляка, много говорят о переговорах, но это самая настоящая иллюзия.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия, вероятно, не сможет поддерживать высокоинтенсивную войну на нынешнем уровне ресурсов и поддержки в 2025 году, сообщил в эфире "Эспрессо" доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга.

По его словам, поддержка войны среди россиян делится на формальную и реальную. Формально уровень поддержки остается высоким, но готовность населения активно участвовать в войне и захватывать Украину значительно ниже, отметил эксперт.

Шульга подчеркнул, что реальная поддержка не растет, что подтверждается увеличением единовременных выплат с 200 тысяч до 3 миллионов рублей, привлечением военных из КНДР и замедлением темпов набора новобранцев. Однако расслабляться не стоит: даже при уменьшении ресурсов России, без военной поддержки Украина не окажется в лучшей позиции, подчеркнул эксперт.