Украина останется наедине с РФ: не помогут ни США, ни ЕС

ЕС приостанавливает разработку нового пакета военной помощи для Украины на 20 млрд. евро через Венгрию. Его исключили из последнего проекта выводов Совета ЕС, отметил политолог, военный Виктор Таран.

Украина

"Ну что же теперь совершенно очевидно, что в дальнейшем все придется делать самостоятельно", – подчеркнул он.

По его словам, теперь Украина должна подумать о том, где найти ресурсы на ведение войны. Также, говорит Таран, в сложившихся условиях нужно мобилизовать бизнес, а также изменить экономическую и социальную доктрину страны.

А еще, считает Таран, необходимо вернуться к сотрудничеству с волонтерами, которым с 28 февраля остановили систему Путь и наладить принципиально другие отношения с ВПК, а это все возможно исключительно при политическом единстве и изменении внутренней парадигмы деятельности.

Таран убежден, что время на решения и действия у власти есть, поэтому нужно действовать.

Напомним, известно, что ЕС прекращает разработку нового плана помощи Украине на сумму 20 млрд евро. Этот пункт, по информации западных СМИ, исчез с повестки саммита. По информации журналистов, упоминание о военной помощи, предложенное главой внешнеполитического ведомства Каей Каллас, было удалено из последнего проекта выводов, который сегодня должны рассмотреть послы ЕС. Изменение произошло после того, как Венгрия наложила вето на предварительную версию документа.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Белый дом дал распоряжение Пентагона приостановить все военные поставки в Украину, даже те, что уже на пути в Украину в самолетах, кораблях или в транзитных зонах на земле, пока Дональд Трамп не поймет, что лидеры страны "хотят мира".



