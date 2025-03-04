Украина осталась без помощи Трампа: эксперт объяснил, о каком оружии идет речь

Президент США Дональд Трамп принял решение приостановить военную помощь Украине, включая оборудование, еще не прибывшее в страну. Как пояснил военный эксперт, военнослужащий сил ТРО Александр Мусиенко в эфире телемарафона, эта пауза касается пакета помощи от США, объявленного 30 декабря 2024 г. во время президентства Джо Байдена.

Военная помощь Украине. Фото: 24 Канал

"Мы надеялись на большую ясность, но, к сожалению, получили ситуацию, как есть. Пакет, объявленный в декабре, включал ракеты-перехватчики для ПЗРК Stinger, противотанковые комплексы и прочее. активной артиллерии", — отметил Мусиенко.

Среди помощи были ракеты ATACMS для систем HIMARS, переносные зенитно-ракетные комплексы. По словам эксперта, американская поддержка включала в себя также ремонт техники и бронированных машин.

Мусиенко подчеркнул, что за годы войны Украина значительно укрепила свою оборонительную способность благодаря усилиям национального оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, есть европейские страны, также имеющие собственную оборонную индустрию.

"Если сравнивать с 2022 годом или началом 2023-го, когда США также приостановили помощь, ситуация сейчас выглядит гораздо менее критичной", — отметил он.

Ранее представитель Белого дома подтвердил CNN, что Трамп приостановил военную помощь Украине после конфликта с президентом Владимиром Зеленским в пятницу. По словам другого чиновника, пауза будет касаться всего военного оборудования, еще не поступившего в Украину.

Портал "Комментарии" уже писал, что на закрытом заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки был обсужден возможный негативный сценарий, связанный с прекращением военной помощи от США Украине.