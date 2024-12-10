Украина организовала новую контактную группу для окончания войны: кто вошел в состав

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании контактной группы из четырех стран, которые будут работать над созданием общей европейской позиции для окончания войны в Украине. В настоящее время в группу входят такие страны, как Франция, Польша, Германия и Великобритания. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Лидер немецкой оппозиции и кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц выступил с предложением организовать контактную группу.

"Речь идет не только о Европейском Союзе. У меня есть предложение создать Контактную группу из Германии, Франции, Польши, Великобритании – четырех крупных стран Европы и НАТО, чтобы они обменялись мнениями, и таким образом развивать вместе с США общее видение", — сказал Мерц объяснив, что эти страны должны создать концепцию окончания войны.

Владимир Зеленский ответил, что поддерживает такое предложение Мерца и добавил, что эта инициатива немецкого политика "пересекается мнениями" с позицией Украины и назвал еще одного возможного члена контактной группы.

"Если честно, мы уже ее организовали. Те страны, которые вы назвали, уже есть, мы рассчитываем еще на Данию как представителя нордик-группы. Такую встречу мы хотим провести уже в декабре. Видите ли, у нас уже совпадает много мнений", — сказал Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что соперник Шольца и претендент на должность канцлера Германии отреагировал на идею отправки войск в Украину.

Также "Комментарии" писали о Трампе, рассказавшем о новых деталях разговора с Зеленским в Париже, где обсуждались возможности окончания войны в Украине.