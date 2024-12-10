Украина организовала новую контактную группу для окончания войны: кто вошел в состав

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании контактной группы из четырех стран, которые будут работать над созданием общей европейской позиции для окончания войны в Украине. В настоящее время в группу входят такие страны, как Франция, Польша, Германия и Великобритания. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Лидер немецкой оппозиции и кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц выступил с предложением организовать контактную группу.
Владимир Зеленский ответил, что поддерживает такое предложение Мерца и добавил, что эта инициатива немецкого политика "пересекается мнениями" с позицией Украины и назвал еще одного возможного члена контактной группы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что соперник Шольца и претендент на должность канцлера Германии отреагировал на идею отправки войск в Украину.
Также "Комментарии" писали о Трампе, рассказавшем о новых деталях разговора с Зеленским в Париже, где обсуждались возможности окончания войны в Украине.
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