Украина определилась с ключевым вопросом на переговорах: детали

После избрания Дональда Трампа президентом США Украина рассматривает возможность ускорения переговорного процесса, на котором настаивает новоизбранный американский лидер, сообщает New York Times.

Переговоры Украины и РФ

Согласно информации издания, Украина якобы делает акцент, прежде всего, на гарантиях безопасности, а не на территориальных вопросах. Из-за постепенного продвижения российских войск на востоке страны два высокопоставленных чиновника отметили, что украинские интересы на потенциальных переговорах будут определяться не столько территорией, сколько гарантиями прекращения огня.

"Защита интересов Украины в потенциальных переговорах будет зависеть не от территориальных границ, которые, вероятно, будут определены боевыми действиями, а от того, какие гарантии существуют для прекращения огня", — заявило издание.

Вместе с тем, секретарь парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко подчеркнул, что любые переговоры должны базироваться на гарантиях безопасности для Украины. Он подчеркнул, что Киев не откажется от своих территорий, оккупированных Россией, и остается на позиции, что все территории, определенные в 1991 году, являются украинскими.

Впрочем, анонимный чиновник добавил, что, хотя вопрос территории является важным, первым приоритетом Украины остаются надежные гарантии безопасности.

"Территориальный вопрос чрезвычайно важен, но это все-таки второй вопрос. Первый вопрос – это гарантии безопасности", — сказал он в комментарии изданию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина может рассмотреть возможность отказа от вступления в НАТО при условии предоставления надежных гарантий безопасности, о чем заявил руководитель Центра исследования России, бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко. Он отметил, что если вступление в НАТО будет отложено на 20 лет, США должны взять на себя конкретные обязательства по защите Украины.



