Украина окончательно задушит Россию: озвучено громкое заявление о страшных проблемах Путина

Российская экономика постепенно теряет устойчивость под влиянием войны и украинских ударов по важным объектам. По мнению политолога Игоря Рейтеровича, проблемы уже охватывают сразу несколько направлений: экспорт, морские перевозки, импорт, топливный рынок и деятельность крупных компаний. Их накопление может все сильнее ограничивать финансовые возможности Кремля.

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Особенно чувствительным для РФ сокращение экспорта зерна через черноморские порты. Повреждения портовой инфраструктуры и перебои в судоходстве уменьшают объемы российского экспорта и, соответственно, валютные поступления, которые Москва использует для финансирования государственных расходов и войны.

"Россия уже потеряла значительную часть морского экспорта зерна – это около 15 миллиардов долларов. Украинские беспилотники фактически парализовали работу ключевых терминалов Новороссийска, Утамани и усложнили движение через Керченский пролив. Ранее через эти маршруты проходила основная часть российского морского зернового экспорта", – отметил Рейтерович.

Не менее болезненной для российского бизнеса становится логистическая проблема. Из-за атак и рисков в Черном море компаниям приходится перенаправлять грузы на более длинные маршруты. Это увеличивает расходы, делает товары более дорогими и снижает их конкурентоспособность на внутреннем рынке. Одновременно в РФ снова возникают трудности с топливом.

"Из-за удлинения логистических маршрутов импорт становится значительно дороже. Бизнесу все сложнее покупать такие товары, их конечная цена растет, а покупательная способность россиян падает. На этом фоне снова появляются очереди на АЗС и вводятся ограничения по продаже горючего", — пояснил политолог.

По словам Рейтеровича, проблемы усугубляются ударами по крупным логистическим центрам и торговой инфраструктуре. Их уничтожение может запускать целую цепь последствий: предприниматели упускают возможность работать, банки требуют погашения кредитов, а государство недополучает налоги. В результате экономическое давление становится системным, а не локальным.

"Это комплексная проблема, и главное – не позволять России восстанавливать те экономические возможности, которые обеспечивают ей продолжение войны. Украинские Силы обороны, СБУ и разведка должны продолжать бить по логистике и инфраструктуре, чтобы Москва упускала возможность экспортировать и получать доходы так, как раньше", — подчеркнул Рейтерович.

Портал "Комментарии" уже писал, что потенциальный визит спецпредставителя президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев пока остается под вопросом. В Белом доме подтвердили, что такая поездка обсуждалась, однако окончательное решение о ее проведении пока не принято.