Украина оказалась перед угрозой, которая страшнее войны

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Ткачик Олеся
Сейчас речь идет о начале заморозки войны, ревизии ошибок и успехов, заявил политтехнолог Олег Постернак. По его словам, пора принятия жестких компромиссов, возобновления политической жизни и приближения выборов.
Украина
По его словам, есть безусловные бенефициары войны, для которых ее продолжение – вопрос жизни и смерти. Кроме того, добавляет эксперт, есть страны и политики, которые заинтересованы, чтобы российско-украинская война продолжалась минимум до начала 2026 года.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Соединенные Штаты якобы требуют, чтобы ради мира Украина юридически признала Крым российским и де-факто согласилась с тем, что другие оккупированные территории являются частью РФ. Как говорят эксперты, такой мир от Трампа президент Владимир Зеленский может подписать только если он будет находиться в самолете, который везет его в эмиграцию в страну, из которой нет экстрадиции. То есть, добавляют аналитики, Зеленский такое мирное соглашение точно не подпишет.
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