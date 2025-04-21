Украина оказалась перед угрозой, которая страшнее войны

Сейчас речь идет о начале заморозки войны, ревизии ошибок и успехов, заявил политтехнолог Олег Постернак. По его словам, пора принятия жестких компромиссов, возобновления политической жизни и приближения выборов.

Украина

"Мы можем войти в фазу пост-войны, которая станет более болезненным и жестким испытанием, чем сама война. Она перейдет в политику, а ее тени будут разрывать раненное общество в клочья. Этой фазы избежать невозможно, однако придется учиться проходить ее достойно. Демократия также требует жертв", – считает эксперт.

По его словам, есть безусловные бенефициары войны, для которых ее продолжение – вопрос жизни и смерти. Кроме того, добавляет эксперт, есть страны и политики, которые заинтересованы, чтобы российско-украинская война продолжалась минимум до начала 2026 года.

"Начиная с самого Путина. Они будут вкладываться в проекты ее раздувания, пока безнаказанно можно воспользоваться ее возможностями. Рано еще петь дифирамбы Трампа. Пока он получил аванс от Путина на свои 100 дней, не больше. Теперь он захочет жирный аванс от Украины", – подчеркнул Постернак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Соединенные Штаты якобы требуют, чтобы ради мира Украина юридически признала Крым российским и де-факто согласилась с тем, что другие оккупированные территории являются частью РФ. Как говорят эксперты, такой мир от Трампа президент Владимир Зеленский может подписать только если он будет находиться в самолете, который везет его в эмиграцию в страну, из которой нет экстрадиции. То есть, добавляют аналитики, Зеленский такое мирное соглашение точно не подпишет.



