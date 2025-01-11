Украина официально откажется от своих территорий ради мира: какие сценарии остановят войну

Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов ко встрече с новоизбранным президентом Дональдом Трампом. И как считает политолог Вадим Денисенко, в этом нет ничего удивительного, хотя самому диктатору пока какие-либо результативные переговоры не выгодны. Впрочем, как отмечает политолог, Путину нужна встреча, чтобы продемонстрировать, что с ним говорят. Также, добавляет эксперт, он хочет сорвать переговоры о прекращении войны руками Украины.

Переговоры Украины и РФ

При этом Денисенко отмечает, что все же есть определенные факторы, которые могут заставить Путина прекратить войну. Первый из них, подчеркивает политолог, если, например, Украина по каким-то причинам официально согласится с тем, что оккупированные территории – это Россия.

"Мне кажется этот сценарий нереалистичным, как минимум, в среднесрочной перспективе", – отметил Денисенко.

Кроме того, по его мнению, Путин может согласиться остановить войну из-за страха обвала нефтяных доходов либо, когда начнется игры на понижение цены нефти, либо будет нанесен удар по, так называемому, теневому флоту.

"Это невозможно сделать за короткий промежуток времени, но само желание это делать уже является угрозой для РФ", — подчеркнул эксперт.

Также политолог не исключает, что диктатор вынужден будет остановить войну, если США и Китай достигнут договоренностей. По его словам, сейчас эта предпосылка выглядит несколько фантастической. Однако он призвал помнить, что все то, что сейчас делает Трамп – это, собственно, создание предпосылок для переговоров с Пекином.

И еще, добавляет политолог, есть и "пряник", который может заставить Путина остановить войну – это частичное знание санкций из России.

"Но во всех этих сценариях мы имеем, к сожалению, ограниченную субъектность. И поэтому для нас очень важны две вещи: ситуация на фронте и консолидированная позиция в США. Проще говоря, нам нужно повторить то, что было сделано в марте 2024 года, когда совместными усилиями самых разных групп влияния удалось переломить ситуацию с поставками оружия, блокировавших трамписты", — отметил Денисенко и добавил, что это сделать реалистично.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил о том, что его команда готовит встречу с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.



