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Украина объявила в розыск друга Путина: в чем его обвиняют

Друга Путина обвиняют в действиях, направленных на смену украинских границ

сегодня, 00:10
Автор:
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Марьян Ощановский
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Министерство внутренних дел Украины объявило в розыск российского олигарха Аркадия Ротенберга и его сына Игоря.

Украина объявила в розыск друга Путина: в чем его обвиняют

Ротенберга объявили в розыск в Украине. Фото из открытых источников

Как сообщают российские СМИ, Аркадий Ротенберг является близким другом российского диктатора Владимира Путина.

Украинские правоохранители подозревают российского олигарха и его сына в финансировании действий, направленных на захват государственной власти, изменение границ территории или государственной границы.

Как известно, в интересах Украины был конфискован торговый центр Ocean Plaza в Киеве. 20 марта прошлого года коллегия суда удовлетворила иск Минюста Украины о конфискации активов Аркадия Ротенберга и его сына.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские власти будут забирать у владельцев предприятия военно-промышленного комплекса за срыв государственного заказа. "Вся производственная база располагает графиками комплектования, сходящимися в план-графике поставок. Их реализация находится под четким контролем со стороны коллегии ВПК. В случае серьезных отклонений в отношении проштрафившихся предприятий применяют соответствующие меры, вплоть до смены собственника", — заявил Антон. Алиханов.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин и диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын, подписав договор о стратегическом военном партнерстве, аннулировали международные резолюции и решения по КНДР, заявил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, теперь ООН и другие организации, ответственные за эффективный контроль за исполнением санкций, выглядят "крайне красноречиво".



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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/23248
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