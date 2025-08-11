Украина обречена на еще более жесткую войну: стало известно о циничном компромиссе Путина для Трампа

Российский диктатор Владимир Путин может использовать возможную встречу с бывшим президентом США Дональдом Трампом как повод навязать так называемый "компромисс", на самом деле скрытый ультиматум. Такой сценарий, по мнению эксперта, не преследует цель завершить войну, а лишь замаскировать продолжение агрессивной стратегии Кремля. Об этом заявил Игорь Чаленко, глава Центра анализа и стратегий, в эфире телеканала FREEДОМ.

Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что Москва сохраняет максималистские территориальные претензии к Украине, а заявления о мире лишь попытка легитимировать себя на международной арене.

"Российская Федерация и лично Путин будут использовать эту встречу для реконструкции своего геополитического статуса. То есть, это отбеливание. Это четкое отбеливание российского диктатора", — пояснил Чаленко.

Он обратил внимание на символичность места проведения возможной встречи — территории США, когда-то принадлежавшей России:

"Это сам по себе не очень хороший сигнал, что такая встреча будет проходить на территории Соединенных Штатов", — добавил эксперт.

Также Чаленко сравнил потенциальный формат переговоров с новой "Ялтой", в которой Россия стремится к переделу сфер влияния.

Относительно позиции Дональда Трампа эксперт признает, что тот действительно ищет пути к миру:

"Возможно, он выбирает не те пути, которые логичны и понятны, но он, по крайней мере, пытается", — отметил политолог.

Однако, по его словам, Кремль стремится навязать свою "мирную инициативу", фактически закладывающую основу для новой, еще более масштабной войны:

"Россия попытается продавить свой ультиматум под видом якобы компромисса. И в этом самая большая ловушка… Это как раз четко закапсулированная на будущее новая война с еще самыми жестокими последствиями", — предупредил Чаленко.

Политолог отмечает, что любые переговоры о будущем Украины возможны исключительно при ее участии и только после полного прекращения огня.

"Единственно правильным сигналом было бы, если бы американский президент настаивал, что любые дальнейшие шаги возможны только после остановки боевых действий. Это позиция, которую разделяют и украинцы, и европейцы", — подытожил он.

