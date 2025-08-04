Украина обратилась к Польше с просьбой о кредите: что хочет купить Киев

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Slava Kot
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Киев обратился к Варшаве, чтобы получить кредит на покупку польского оружия. По словам главы МИД, речь может идти о польских системах "Перун" и САУ "Краб".
Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото из открытых источников
Андрей Сибига в интервью "Укринформ" рассказал, что с главой МИД Польши Радославом Сикорским обсуждал возможность купить польское оружие за кредит, выданный Варшавой.
Глава МИД подчеркнул, что пока не может раскрыть все детали относительно польского оружия, которое планирует купить Украина, однако указал на несколько видов вооружения.
По словам Сибиги, обсуждалась сумма кредита в размере 120 млн евро.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина обратилась к Трампу после удара РФ по Киеву. Глава МИД Сибига призвал сократить до нуля все сроки, которые Трамп предоставил Путину для прекращения войны.
Также "Комментарии" писали, что Сибига назвал три этапа завершения войны в Украине. По его словам, необходимо давление США, санкции против РФ и помощь Украине.