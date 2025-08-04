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Украина обратилась к Польше с просьбой о кредите: что хочет купить Киев

Андрей Сибига рассказал о планах Украины взять кредит у Польши для покупки оружия.

4 августа 2025, 14:25
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Slava Kot

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Киев обратился к Варшаве, чтобы получить кредит на покупку польского оружия. По словам главы МИД, речь может идти о польских системах "Перун" и САУ "Краб".

Украина обратилась к Польше с просьбой о кредите: что хочет купить Киев

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото из открытых источников

Андрей Сибига в интервью "Укринформ" рассказал, что с главой МИД Польши Радославом Сикорским обсуждал возможность купить польское оружие за кредит, выданный Варшавой.

"Это было одной из тем обсуждения с господином Сикорским на предмет возможности получения кредита. За счет этого кредита мы готовы приобрести у Польши продукцию их оборонной отрасли. У Польши есть хорошие традиции производства продукции "оборонки", и мы готовы рассматривать возможность их закупки", — ответил Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что пока не может раскрыть все детали относительно польского оружия, которое планирует купить Украина, однако указал на несколько видов вооружения.

"Враг узнает об этих решениях на поле боя, по эффективности наших воинов. Но вот, например, системы "Перун". Польские "Перуны" очень эффективны, они проверены на поле боя, и мы готовы их покупать... Также очень эффективны польские системы "Краб"", — рассказал министр.

По словам Сибиги, обсуждалась сумма кредита в размере 120 млн евро.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина обратилась к Трампу после удара РФ по Киеву. Глава МИД Сибига призвал сократить до нуля все сроки, которые Трамп предоставил Путину для прекращения войны.

Также "Комментарии" писали, что Сибига назвал три этапа завершения войны в Украине. По его словам, необходимо давление США, санкции против РФ и помощь Украине.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/4021905-andrij-sibiga-ministr-zakordonnih-sprav-ukraini.html
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