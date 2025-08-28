Украина обратилась к миру с важным призывом после удара России

Украина призывает мир к решительным действиям в ответ на новую волну российских атак, унесшую жизнь по меньшей мере восьми человек, среди них одного ребенка. В ночь на 28 августа Россия совершила массированный обстрел Киева и других украинских городов, используя ракеты и ударные дроны.

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что эти российские атаки свидетельствуют об отказе Кремля от любых мирных усилий.

"Мы настаиваем на решительной международной реакции на жестокий удар России по Киеву и другим городам. Россия убила по меньшей мере 8 человек, включая ребенка, и ударила по гражданской инфраструктуре. Что бы ни сказал Путин на Аляске, его реальные действия отрицают дипломатию, диалог и мирные усилия", — написал Сибига на платформе X.

Президент Владимир Зеленский также прокомментировал российские удары. По его словам, атака РФ стала очередным доказательством того, что Москва не стремится к миру.

"Эти сегодняшние российские ракеты и ударные дроны являются четким ответом всем в мире, кто неделями и месяцами призывал к прекращению огня и реальной дипломатии", — заявил Зеленский.

По словам Зеленского, Киев ожидает реакции не только от традиционных партнеров, но и от тех, кто неоднократно призывал к мирному урегулированию, в частности, Китаю и Венгрии. Президент отметил, что Россия до сих пор пользуется тем, что, по крайней мере, часть мира закрывает глаза на убитых детей и ищет оправданий для Путина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия во время атаки накрыла огнем Киев со всех сторон.

Также "Комментарии" писали, что Киев в развалинах после удара РФ.