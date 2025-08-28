Украина обратилась к миру с важным призывом после удара России

Рубрики
Slava Kot
Украина призывает мир к решительным действиям в ответ на новую волну российских атак, унесшую жизнь по меньшей мере восьми человек, среди них одного ребенка. В ночь на 28 августа Россия совершила массированный обстрел Киева и других украинских городов, используя ракеты и ударные дроны.
Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото из открытых источников
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что эти российские атаки свидетельствуют об отказе Кремля от любых мирных усилий.
Президент Владимир Зеленский также прокомментировал российские удары. По его словам, атака РФ стала очередным доказательством того, что Москва не стремится к миру.
По словам Зеленского, Киев ожидает реакции не только от традиционных партнеров, но и от тех, кто неоднократно призывал к мирному урегулированию, в частности, Китаю и Венгрии. Президент отметил, что Россия до сих пор пользуется тем, что, по крайней мере, часть мира закрывает глаза на убитых детей и ищет оправданий для Путина.
