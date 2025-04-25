Украина никогда не пойдет на это в МИДе поставили на место сторонников "мирных планов"

Украина четко придерживается трех неизменных принципов завершения войны, неоднократно озвученных на международном уровне. Об этом во время брифинга заявил спикер МИД Георгий Тихий, комментируя многочисленные манипуляции в СМИ вокруг так называемых "мирных планов".

МИД Украины. Фото: из открытых источников

По его словам, во время последних переговоров в Лондоне украинская сторона вновь подтвердила эти ключевые позиции, которые касаются долговременного и комплексного урегулирования, а не временного прекращения огня.

Суть трех основных позиций такова:

1. Ни одна часть украинской территории никогда не будет признана русской.

2. Оборонительная способность Украины не подлежит ограничениям — ни в части Вооруженных сил, ни в сотрудничестве с партнерами.

3. Никакая другая страна не имеет права определять, к каким альянсам присоединяется Украина.

Тихий подчеркнул, что эти принципы не новейшие — они неизменны с начала полномасштабного вторжения и не раз озвучивались на всех ключевых дипломатических площадках.

Относительно многочисленных публикаций в СМИ, рассказывающих о "мирных инициативах", дипломат призвал общественность не реагировать на спекуляции. Он предостерег, что многие из этих информационных вбросов не имеют никакого отношения к реальности и создаются теми, кто не заинтересован в подлинном мире.

"Поверьте, часто этим занимаются те, кому не стоит доверять. Поэтому опирайтесь только на официальные источники — МИД, президента и его Офис", — подытожил представитель.

Портал "Комментарии" писал, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ранее демонстрировавший симпатию к Дональду Трампу, резко отреагировал на обнародованный проект мирного соглашения по Украине, представленный Республиканской партией.