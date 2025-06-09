Украина непременно уничтожит Крымский мост: в ВМС огорчили россиян

Часть сооруженного Россией Крымского моста проходит через украинские территориальные воды, что делает его законной военной целью. Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире Новини.LIVE.

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"Мы уже работаем над этими объектами и будем продолжать дальше. Это цель, имеющая полную легитимность. Тем более часть конструкции проходит территориальным морем Украины. Такие действия будут повторяться, и, надеюсь, еще в этом году", — заявил Плетенчук.

Он также прокомментировал ситуацию в Черном и Азовском морях. По его словам, на сегодняшний день Черное море фактически превратилось в "серую зону", где Россия уже не может свободно действовать на воде, равно как и украинские боевые силы не имеют возможности открыто выходить в море из-за угрозы из воздуха.

В то же время представитель подчеркнул, что гражданское судоходство продолжается, и ни одно невоенное судно не пострадало от действий ВСУ, хотя оно и находится в зоне потенциального огневого поражения.

Плетенчук напомнил, что Керченский пролив, через который направляются эти суда, официально закрыт Украиной — как из-за статуса боевой зоны, так и из-за международного права, разрешающего такие действия.

"Однако транспортировка через нее продолжается — корабли идут в российские порты в Азовском море", — добавил он.

Портал "Комментарии" писал, что украинская атака на Крымский мост снова вызвала истерику среди российских Z-пропагандистов. Несмотря на попытки умалить ее эффективность, авторы ведущих пророссийских каналов в Telegram одновременно признают провалы российской обороны и требуют ответов от власти.