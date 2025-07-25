Украина не выиграет войну без этого оружия: стало известно о вопиющем недостатке ВСУ

Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь отметил критический недостаток в возможностях Вооруженных Сил Украины. По его словам, у страны до сих пор есть значительный "пробел", который остается нерешенным.

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Главной проблемой, по мнению эксперта, отсутствие надлежащего воздушного планирования и контроля над воздушным пространством.

"Нужно завоевывать господство в воздухе, ведь тогда только можно будет говорить о любых наступательных действиях. Однако без дальнобойного ракетного оружия для наших истребителей F-16 не обойтись, все потому, что нам нужно 'посадить' российские самолеты, в частности Су-34, забрасывающие нас КАБами", — отметил Саму.

Он отметил, что именно F-16, оснащенные ракетами большой дальности класса "воздух-воздух", способны эффективно бороться с российской авиацией. Кроме того, Украина нуждается в самолетах с системами дальнего радиолокационного обнаружения, которые смогут оперативно выявлять цели и передавать координаты истребителям.

Напомним, что 23 июля 2025 г. США приняли решение о передаче Украине двух новых пакетов военной помощи общей стоимостью 322 миллиона долларов. Как сообщили в Пентагоне и Госдепартаменте, один из них включает в себя системы противовоздушной обороны HAWK Phase III с сопроводительной техподдержкой, а другой — боевые машины Bradley вместе с обслуживанием. В Вашингтоне отметили, что эта поддержка поможет Украине лучше защищаться от актуальных и будущих угроз.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп предоставил кремлевскому правителю Владимиру Путину 50 дней до возможной реакции Вашингтона в виде новых санкций. Именно в этот промежуток времени, по прогнозам военного эксперта, полковника запаса ВСУ Олега Жданова, ситуация на фронте может обостриться больше всего.