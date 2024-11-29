Украина не вернет территорий: The Economist объяснил, как добиться успеха в переговорах с Путиным

После победы Дональда Трампа на выборах в США, появились опасения, что будущий американский президент навяжет Украине катастрофическое соглашение для окончания войны, которое удовлетворит большинство условий Путина. Издание The Economist предложило свой вариант окончания войны, предусматривающий относительный успех в мирных переговорах с Путиным.

Как добиться успеха в мирных переговорах с Путиным

Быстрое окончание войны, о котором говорил Трамп, может предусматривать заморозку конфликта на линии фронта, что позволит Путину получить под свой контроль оккупированные территории. Как указывает The Economist, это стало бы капитуляцией для Украины. Кроме того, это было бы публичное поражение для Трампа, которое бы спровоцировало новые конфликты, в частности в Азии.

Как следствие, The Economist называет "несбывшейся мечтой" восстановление границ 1991 года, несмотря на то, что эти территории юридически принадлежат Украине. Основная причина – это недостаточное количество солдат и техники для ее отвоевания.

"Вместо этого целью должно быть создание условий для процветания Украины на территории, которую она сейчас контролирует. Именно поэтому в центре переговоров будет вопрос о том, как разработать надежную и долговечную структуру безопасности Украины", — пишет издание.

The Economist считает, что лучшим способом защиты Украины было бы ее вступление в НАТО. Членство Украины в НАТО позволило бы остановить Путина и его попытки дестабилизировать Европу. Кроме того, Альянс выиграл бы от такого члена, как Украина, которая имеет "самую большую, инновационную и закаленную в боях армию и оборонную промышленность Европы", что было бы фактором уменьшения американских войск на континенте, что поддержал бы Трамп.

Вместе с тем, членство в НАТО вызвало бы ряд дискуссий, в частности по "Статье 5", которая предполагает, что нападение на одного члена является нападением на всех. The Economist указывает, что этот пункт не действовал бы на оккупированные территории, как это было с Восточной Германией, когда Западная Германия присоединилась к Альянсу в 1955 году. Однако издание указывает и на сложность такого решения, ведь вступление Украины в НАТО должны поддержать 32 члена Альянса, в частности, конфликтная Венгрия.

"Прекращение огня представит два конкурирующих видения будущего Украины. Расчет господина Путина состоит в том, что он выиграет от соглашения, потому что Украина сгниет, Россия перевооружится, а Запад потеряет интерес. Но представьте себе, что при поддержке Запада Украина использовала затишье, чтобы восстановить свою экономику, обновить политику и сдержать Россию от агрессии. Задание заключается в том, чтобы такое видение преобладало над его мрачной альтернативой", — заключает The Economist.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы назвали минимальные условия для начала переговоров с Россией.

Также "Комментарии" писали о том, что в Кремле заявили о готовности Путина к переговорам.