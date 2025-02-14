Украина не сможет вести переговоры с Россией с позиции силы

Американский президент Дональд Трамп руководствуется стратегией Наполеона, которая заключается в том, что нужно начать, а потом будет видно, что делать дальше, говорит член Украинского центра Международного ПЭН-клуба Алексей Паныч.

Переговоры Украины и РФ

"Не начав – не увидишь. А начинать любой разговор с проклятий и ультиматумов точно неконструктивно, потому что в таком случае он завершится, едва начавшись. Поэтому это Байден мог звонить Путину только "втихушку", а от решительных действий воздерживаться, а просто держать Украину "на голодном пайке", чтобы не разозлить Путина так, что он начнет напрямую пакостить Соединенным Штатам. Цинизм за кадром, в кадре сплошные благопристойности", – говорит эксперт.

В то же время, добавляет Паныч, Трамп действительно хочет "все это прекратить", а как именно это получится сделать — "станет видно по ходу дела".

По его словам, это не гарантирует Украине ничего хорошего, но ничего плохого, по состоянию на данный момент, также не гарантирует. Просто то, что раньше представители Белого Дома говорили только за закрытыми дверями, теперь раздается открытым текстом, добавил эксперт.

"И забудьте вы наконец эти манипулятивные сказки о том, что Украина должна "разговаривать с Россией с позиции силы". Такой силы у нас нет и не будет — по принципу "съест он съест, да кто же ему даст". С позиции силы в обозримом будущем с Россией могут разговаривать только США. Но Байден этого системно избегал, кормя всех добрыми сказочками, хотя по сути просто тянул время. Будет ли это делать Трамп – пока открытый вопрос. Время покажет", – подчеркнул Паныч.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин хочет получить от Украины Донбасс и Крым и, возможно, отдаст захваченные территории Запорожской и Херсонской областей в обмен на выход Сил обороны из Курщины.



