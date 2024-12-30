Украина не сможет вернуть оккупированные территории: какой единственный вариант существует

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Slava Kot
Журналист и политический обозреватель Виталий Портников считает, что Украина не сможет вернуть временно оккупированные территории путем переговоров или дипломатических усилий, пока в Кремле находятся представители ФСБ и российский диктатор Владимир Путин.
Война в Украине. Фото: EPA/UPG
Виталий Портников во время интервью телеканалу "Эспрессо" оценил возможность возвращения находящихся под контролем РФ украинских территорий. По его словам, Путин планирует превратить временно оккупированные области в площадку для начала новой агрессии против Украины.
Политический обозреватель отмечает, что освобождение этих территорий возможно только военным путем, а надежды на политическое возвращение — маловероятно. Как доказательство Портников указывает деньги, которые вкладывает Путин в Донецкую и Луганскую области, что в несколько раз больше, чем на территорию Приморского края и других дальневосточных регионов РФ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении Портникова, считающего, что у украинского народа нет выбора.
Также "Комментарии" писали о едином условии, при котором Путин согласится заморозить войну с Украиной.
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