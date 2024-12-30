Украина не сможет вернуть оккупированные территории: какой единственный вариант существует

Журналист и политический обозреватель Виталий Портников считает, что Украина не сможет вернуть временно оккупированные территории путем переговоров или дипломатических усилий, пока в Кремле находятся представители ФСБ и российский диктатор Владимир Путин.

Война в Украине. Фото: EPA/UPG

Виталий Портников во время интервью телеканалу "Эспрессо" оценил возможность возвращения находящихся под контролем РФ украинских территорий. По его словам, Путин планирует превратить временно оккупированные области в площадку для начала новой агрессии против Украины.

"Россияне собираются взять под полный контроль все украинские области, которые они объявили как бы неотъемлемой частью РФ и за которые они собираются бороться все последующие годы. Таким образом они хотят готовить плацдарм для захвата всей другой территории Украины. Они не просто захватывают эти территории, а уже создали программу восстановления этих регионов и тратят на это миллиарды рублей", – говорит Портников.

Политический обозреватель отмечает, что освобождение этих территорий возможно только военным путем, а надежды на политическое возвращение — маловероятно. Как доказательство Портников указывает деньги, которые вкладывает Путин в Донецкую и Луганскую области, что в несколько раз больше, чем на территорию Приморского края и других дальневосточных регионов РФ.

"Я убежден, что тема возвращения Украине ее оккупированных территорий никогда не будет частью переговорного процесса между Москвой и Киевом до тех пор, пока РФ руководят представители ФСБ и люди, погруженные в шовинистические идеалы. Надеяться, что российские войска в качестве политического решения когда-нибудь покинут территорию Украина не стоит. Украина останется исключительно на той территории, которую удастся вооруженным путем защитить от российской агрессии", — подытожил Портников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении Портникова, считающего, что у украинского народа нет выбора.

Также "Комментарии" писали о едином условии, при котором Путин согласится заморозить войну с Украиной.