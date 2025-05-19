Украина не считает свои территории красными линиями на переговорах: что известно

Бывший заместитель министра иностранных дел Лана Зеркаль считает, что основными красными линиями для Украины армия, язык и вера, а не территории. Такое мнение она высказала в интервью Радио Свобода.

Переговоры Украины и РФ

По словам дипломатки, российский диктатор Владимир Путин использует территориальный вопрос в качестве повода для продолжения войны, которая, в свою очередь, является гарантией сохранения его режима.

"А вы считаете, что территории – это основной вопрос? Путин прикрывается территориями для продолжения войны. Это не является основным вопросом. Его аппетит всегда будет расти с этими территориями. И территории сейчас он выбрал как общую стратегию. Как прикрытие. Потому что основной вопрос, на мой взгляд, будет для него, — для него, — для него, — для него, — для него, — для него высказалась Зеркаль.

Она подчеркнула, что для Путина продолжение войны является единственным способом сохранения власти.

Кроме того, по мнению Зеркаль, главная цель переговоров с Россией для Украины состоит в завершении войны с сохранением государственности.

"Что касается Украины, то я не думаю что у нас так стоит вопрос, что территория – это наши красные линии. Я действительно думаю, что для нас красные линии существуют в понимании сохранения государственности. Государственность не может быть сохранена, если нам будут надвигать русскую церковь и русский язык. И нам надо сохранять армию. Это и есть три наших ключевых фактора".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о программах минимум и максимум для Путина.



