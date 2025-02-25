Украина не может уничтожить российские заводы по изготовлению "шахедов" Буданов назвал причину

В Украине есть несколько причин, почему сложно уничтожить российские заводы, производящие "шахеды". Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью Новости.LIVE.

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"Причина очевидна. Во-первых, эти объекты расположены на значительном расстоянии. Во-вторых, их охраняют мощные средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, а также необходимо прорывать "первую линию обороны", которая находится вдоль нашего фронта", — отметил он.

Третьим фактором, по мнению Буданова, есть большая площадь таких объектов.

"Это объекты с большими площадями. Их линейные размеры измеряются километрами, тогда как дрон имеет ограниченную мощность, и его назначение — поражение точечных целей. А нам нужно разрушать большие площади. Для этого нужны ракеты, но наши ракеты пока не способны достигать таких расстояний", — пояснил руководитель ГУР.

Также Буданов добавил, что хотя Россия производит большое количество "шахедов", точные цифры он озвучить не может.

Известно, что Россия налаживает производство реактивного аналога "Shahed-238" — "Герань-3" с малогабаритным турбореактивным двигателем Tolou-10/13, обеспечивающим скорость до 550-600 км/ч и дальность полета до 2500 км. Кроме того, на заводе в Елабуке изготавливают БПЛА "Гербера", ранее выполнявшие имитационную функцию, но теперь их оснащают боевыми частями ОФБЧ-2,5 от "Базальт" и инженерными боеприпасами КЗ-6. Для активации боевой части используется взрыватель, соединенный с полетным контроллером через реле твердотельное RUICHI SSR-10DD.

Портал "Комментарии" уже писал, что российское РСЗО "Град", оснащенное полным боекомплектом, отправилось ночью на боевую задачу. Однако бойцы бригады "Азов" засекли цель и беспилотниками уничтожили врага. Об этом сообщает портал "комментарии" со ссылкой на 12 бригаду специального назначения "Азов" НГУ.