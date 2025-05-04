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Украина не готова к сотням тысяч ветеранов: как решить проблему

Каждый день ветеранов становится все больше

4 мая 2025, 22:46
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Марьян Ощановский

Украинские государственные институты не готовы к появлению сотен тысяч ветеранов российско-украинской войны, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады подполковник Максим Жорин.

Украина не готова к сотням тысяч ветеранов: как решить проблему

Ветеранов будет очень много. Фото из открытых источников

"Очевидный факт, что государство не готово к тому количеству ветеранов, которое появляется. А что будет после демобилизации, вообще боюсь вообразить. Есть, конечно, попытки улучшить ситуацию — посредством создания служб сопровождения, подразделений по делам ветеранов в местных администрациях и в привлечении ветеранов к подготовке населения. Но есть большая проблема в подходе к назначению на должности на ветеранском направлении. Иногда это вроде бы специально – лишь бы не настоящий ветеран", — подчеркнул Максим Жорин.

Офицер ВСУ убежден, что ветеранские направления – и на государственном, и на местном уровнях – должны быть закреплены за ветеранами полномасштабной войны, понимающими сегодняшнюю ситуацию и актуальные проблемы участников боевых действий.

"А не афганцы, не миротворцы и не представители каких-либо союзов. Об омбудсменах-юристах вообще не хочу говорить", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал , что важнейшим фактом соглашения о полезных ископаемых является то, что никто в Украине не будет считать его самоцелью, пишет издание The Telegraph. "Дональд Трамп никогда не собирался поддерживать Украину против давления России через приверженность международному праву или принципу, что большим странам нельзя позволять расчленять своих соседей. Трамп вряд ли был бы возмущен зрелищем, как войска Путина опустошают европейские города, выгоняют миллионы людей из своих домов и похищают тысячи детей".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал , что армия РФ совершила прорыв на 5 километров, зашла в южную часть Новооленовки на Константиновском направлении, провела зачистку домов и начала закрепляться, сообщил украинский военный "Мучной". По его словам, ВСУ покинули позиции, потому что очень плотно начали работать дроны на оптоволокне, сбросы с дронов и артиллерия. "Россияне уничтожили одну нашу САУшку, бронетехнику и укрытие, после чего быстро залетели на мотоциклах в деревню. Наша пехота не выдержала давления и начала Убегать", — сообщил он.



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5692
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