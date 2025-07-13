Украина не будет демократическим государством после войны: какое будущее ожидает украинцев

Журналист и политический обозреватель Виталий Портников заявил, что после войны Украина не станет демократическим государством. По его словам, это будет "вождиское государство" подобно к сегодняшней Венгрии во главе с Виктором Орбаном.

Какое будущее Украины посля окончания войны. Фото из открытых источников

Виталий Портников в эфире "Эспрессо" высказал свои мнения относительно будущего Украины, отметив, что страна не будет демократическим государством как Германия или Польша.

"Здесь решает все один человек – это классический персоналистский режим. Я не уверен, что Украина после войны будет демократическим государством. Если и будет, то лучший для нас вариант демократического государства орбановского типа. То есть это будет вождистское государство с существованием институтов", — сказал Портников.

По его словам, украинцы не смогли сдать тест и отказались от института демократии в пользу "персоналистского режима". Как отмечает Портников, декорация демократии в Украине существует, но не демократические институты. Несмотря на это, Портников считает, что Украина даже с таким статусом может стать членом НАТО и ЕС.

"Украинское общество фактически не сдало тест на жизнь в демократическом государстве и уже его не сдаст. Возможно, мы вернемся к демократии через 10-15 лет", — добавил политический обозреватель.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виталий Портников прогнозирует "очень серьезное испытание" для Украины из-за плана перемирия президента США Дональда Трампа, который хочет скорейшего завершения войны.

Также "Комментарии" писали о том, закончится ли война, если российский диктатор Владимир Путин умрет. Что в таком случае будет ждать Украину.