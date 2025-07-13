Украина не будет демократическим государством после войны: какое будущее ожидает украинцев

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Slava Kot
Журналист и политический обозреватель Виталий Портников заявил, что после войны Украина не станет демократическим государством. По его словам, это будет "вождиское государство" подобно к сегодняшней Венгрии во главе с Виктором Орбаном.
Какое будущее Украины посля окончания войны. Фото из открытых источников
Виталий Портников в эфире "Эспрессо" высказал свои мнения относительно будущего Украины, отметив, что страна не будет демократическим государством как Германия или Польша.
По его словам, украинцы не смогли сдать тест и отказались от института демократии в пользу "персоналистского режима". Как отмечает Портников, декорация демократии в Украине существует, но не демократические институты. Несмотря на это, Портников считает, что Украина даже с таким статусом может стать членом НАТО и ЕС.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виталий Портников прогнозирует "очень серьезное испытание" для Украины из-за плана перемирия президента США Дональда Трампа, который хочет скорейшего завершения войны.
Также "Комментарии" писали о том, закончится ли война, если российский диктатор Владимир Путин умрет. Что в таком случае будет ждать Украину.