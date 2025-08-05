Украина настроена к окончанию войны в 2025 году: заявление МИД

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина стремится добиться справедливого и устойчивого мира в 2025 году. По словам главы МИД, должна победить сила международного права, в частности, относительно территориальной целостности и суверенитета Украины.

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото из открытых источников

Андрей Сибига выступил на открытии Национального дня Украины на Всемирной выставке 2025 года (Expo 2025), которая проходит в японском городе Осака. Глава МИД заявил о силе международного права и отметил готовность Украины закончить войну уже в 2025 году.

"Украина настроена достичь справедливого и устоявшегося мира в этом году. Территориальная целостность и суверенитет должны быть восстановлены. Сила международного права должна победить над бесправием преступной силы", — сказал Сибига.

Также министр назвал Японию одной из лидеров в усилении Украины и ослаблении России. Сибига выделил роль Японии в разминировании и указал на установление стратегического партнерства.

"Мы особенно ценим лидерскую роль Японии в разминировании нашей страны. Ожидаем результативную конференцию по вопросам противоминной деятельности в Украине в октябре в Токио. Япония – одна из трех стран, с которыми было установлено партнерство стратегического характера во время войны", – добавил глава МИД Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина обратилась к Польше с просьбой о кредите на оружие.

Также "Комментарии" писали о том, когда закончится война. Сибига озвучил план Украины. По его словам, Украина прилагает все усилия для окончания войны, тогда как Россия пытается затягивать переговорный процесс и продолжает агрессию.