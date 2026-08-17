Украина нашла наиболее оптимальный способ заставить россиян паниковать: озвучен громкий прогноз войны

Российская экономика все острее чувствует цену войны против Украины. Проблемы накапливаются сразу в нескольких областях — от топливного рынка и работы крупного бизнеса до налоговых поступлений и внешней торговли. Журналист Роман Цымбалюк считает, что последствия украинских ударов и санкций уже становятся заметными для российской системы.

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Одним из показателей он называет ситуацию с горючим: Россия вынуждена искать дополнительные объемы бензина за границей, что делает его более дорогим для внутреннего рынка. По словам Цымбалюка, это может сказаться и на ценах для обычных россиян.

"Мы нанесли колоссальный удар по российской экономике. Надо объяснить, почему об этом следует говорить: привезли импортный бензин, и он стоит в Мурманске. Вопрос в том, что импортное топливо будет вдвое дороже", — пояснил журналист.

Отдельной проблемой остается состояние российского бизнеса. Цымбалюк обратил внимание на крупные компании и маркетплейсы, проблемы которых могут оказать значительное влияние на занятость и налоговые поступления. Он считает, что Москва рискует терять деньги не из-за одного масштабного обвала, а из-за постепенного накопления убытков.

"Мне нравится другое: это колоссальные потери для российского бюджета из-за налогов и большого количества людей. Даже цифра в 350 тысяч компаний, где работает более одного человека, показывает масштаб проблемы", — отметил Цымбалюк.

В то же время журналист предостерегает от ожиданий, что российская экономика рухнет через несколько недель. По его мнению, Москва до сих пор имеет запас прочности, поэтому Украине важно не снижать темп давления. Особое значение имеют удары по нефтепереработке, портам, логистике и другим элементам экономической системы, обеспечивающим продолжение войны.

"Наша задача — заставить россиян понять, что на самом деле вариантов у них больше двух, и точно больше, чем они себе представляли. Мы должны продолжать бить и поддерживать Силы обороны, но не ставить вопрос так, что еще две-три недели — и они там загнутся", — пояснил Цымбалюк.

Портал "Комментарии" уже писал , что Германия, Франция и Великобритания могут попытаться сформировать отдельный переговорный формат по завершению войны России против Украины. Европейские страны опасаются, что Соединенные Штаты могут договариваться с Москвой без участия европейских союзников. Политолог Александр Хара считает, что появление такого трека важно, однако Киеву нельзя полагаться только на дипломатию.