Украина нашла ключик к Трампу: в РФ заявили о проигрышной стратегии Путина

Российская делегация пообещала в Стамбуле, что, если Киев не отдаст в ближайшее время четыре региона, на которые претендует Кремль, тот предъявит претензии ещё на два.

Зеленский и Трамп

"Первой моей мыслью было удивление, почему украинцы не ответят тем же самым. В ситуации, когда стороны воюют примерно на равных, ВСУ может заявить претензию на какой-нибудь Белгород и это будет выглядеть примерно так же реалистично, как обещание россиян захватить Одессу", — говорит российский политтехнолог Аббас Галлямов.

Но, говорит он, в ситуации, когда исход войны определяет в первую очередь президент США Дональлд Трамп, отказ от подобного рода бравады является абсолютно правильным.

По его словам, демонстрируя в своих заявлениях сдержанность, украинцы поступают мудро.

"В отличие от россиян они, похоже, выработали-таки стратегию правильного поведения с новым американским президентом и несмотря на первоначальные сложности, теперь вполне уверенно справляются со своими задачами в этой части", — отметил эксперт.

Он убежден, что Трампу не нравится чужая игра мускулами и украинцы бросили этим заниматься.

"Российское же руководство без этого не может. Чванятся, как холопы на воеводском стуле", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на переговорах в Стамбуле российская делегация заявила украинской стороне, что готова воевать годами, чтобы достичь своих так называемых целей. При этом россияне заявили, что якобы РФ воевала со Швецией 21 год и может повторить то же самое с Украиной. При этом сейчас РФ хочет получить 5 украинских регионов, но, как указывают в Верховной Раде, с точки зрения Конституции Кремль не сможет этого добиться.



