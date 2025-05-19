Украина нашла ключик к Трампу: в РФ заявили о проигрышной стратегии Путина

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Ткачик Олеся
Российская делегация пообещала в Стамбуле, что, если Киев не отдаст в ближайшее время четыре региона, на которые претендует Кремль, тот предъявит претензии ещё на два.
Зеленский и Трамп
Но, говорит он, в ситуации, когда исход войны определяет в первую очередь президент США Дональлд Трамп, отказ от подобного рода бравады является абсолютно правильным.
По его словам, демонстрируя в своих заявлениях сдержанность, украинцы поступают мудро.
Он убежден, что Трампу не нравится чужая игра мускулами и украинцы бросили этим заниматься.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на переговорах в Стамбуле российская делегация заявила украинской стороне, что готова воевать годами, чтобы достичь своих так называемых целей. При этом россияне заявили, что якобы РФ воевала со Швецией 21 год и может повторить то же самое с Украиной. При этом сейчас РФ хочет получить 5 украинских регионов, но, как указывают в Верховной Раде, с точки зрения Конституции Кремль не сможет этого добиться.
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