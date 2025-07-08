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Украина нарастила производство дронов на 900%

Дроновая революция: 900% в год — как Украина превращает войну в технологический фронт

8 июля 2025, 10:30
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Ткачова Марія

Украина продолжает стремительно наращивать производство беспилотников: за год рост составил 900%. Это один из ключевых ответов государства на затяжную войну и изменения в поле боя. Еще летом 2024 года Украина производила около 20 тысяч дронов в месяц, сейчас — более 200 тысяч.

Украина нарастила производство дронов на 900%

Украина нарастила производство дронов на 900%

К таким выводам пришли аналитические центры Atlantic Council и Georgetown Security Studies Review. Они подчеркивают, что для лучших результатов нужно перейти к долгосрочным стратегиям: обеспечить постоянные инвестиции в инновации, поддержку оборонных предприятий и защиту интеллектуальной собственности.

В частности, аналитики обращают внимание на низкий уровень патентной активности в Украине по сравнению с РФ. Несмотря на то, что война не способствует бумажной бюрократии, защита разработок – важный шаг к стимуляции науки и техническому прорыву.

Среди других советов — налаживание долгосрочных контрактов с производителями, что позволит им стабильно работать, инвестировать в персонал и технологии, а также усовершенствование стандартов качества во избежание проблем с нехваткой или ненадежной техникой.

Отдельное внимание — баланс между массовым производством простых моделей и развитием высокотехнологичных решений: дронов с ШИ-наведением, оптоволоконным управлением и т.д. Также подчеркивается важность развития платформ типа Brave1 и привлечения иностранного капитала.

Хотя аналитики не всегда видят всю глубину процессов внутри Украины, их замечания достойны рассмотрения. Война будущего происходит уже сейчас — в цехах, лабораториях и конструкторских бюро.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что 7 июля Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины совместно с другими подразделениями Сил обороны совершили прицельную атаку по военному объекту в глубине территории РФ. Целью стал "Краснозаводской химический завод" в Московской области — стратегическое предприятие, производящее боеприпасы, в частности термобарические боевые части для дронов-камикадзе типа Shahed.



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Источник: https://defence-ua.com/news/ukrajina_narostila_virobnitstvo_droniv_na_900_za_rik_i_scho_mozhna_zrobiti_schob_pokraschiti_tsi_rezultati-19421.html
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