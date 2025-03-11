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Украина направила Трампу сигнал и жестко подставила Путина: о чем речь

Налет дронов на Москву является своеобразным сигналом Трампу о том, что ему следует менять свою позицию по отношению к Украине

сегодня, 10:52
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Ткачик Олеся

Украина направила американскому президенту Дональду Трампу четкий сигнал о том, что его требования по поводу завершения войны неприемлемы, так прокомментировал массированный налет дронов на Москву политолог Тарас Загородний.

Украина направила Трампу сигнал и жестко подставила Путина: о чем речь

Украина

"Демонстративные прилеты наших дронов по Москве накануне переговоров в Саудовской Аравии дипломатически намекают некоторым, что его ультимативная позиция "Украина должна уступить территории" не совсем то, что Украина хочет услышать", — отметил эксперт.

По его словам, теперь Трампу придется подумать над тем, как вести себя дальше, ведь такими действиями Украина также подставила его перед кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

"И надо кому-то подумать, потому что "о ком-то" Путин теперь подумает, что "кто-то" его разводит разговорами о том, что не помогает Украине. Или подумает, что несмотря на пальцы веером "кто-то" уже сам ни х...я не контролирует. Тем более, в Украине. То есть диалог не склеится никак, поскольку кто нигде уже ничего обещать не может", — отметил Загородний.

В этой ситуации, говорит политолог, Трампа подталкивают к решению, что он должен изменить свою позицию по отношению к Украине на кардинально противоположную.

"Поэтому время кому-то возвращаться в дружескую евроатлантическую семью и реанимировать свой авторитет добиванием Путина. Потому что дальше реанимировать будет дороже. Но все равно придется", — подытожил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что украинские ударные дроны достались московскому региону, и это – неожиданно очень хорошая новость, отметил военный Юрий Касьянов. По его словам, это еще не сама Москва — в последний раз в Москву украинские дроны долетали 1 сентября 2024 года — но в Раменском этой ночью было громко; противник сообщает о налете 91 беспилотнику. В общей сложности по болотам этой ночью прилетело 337, добавил военный.




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Источник: https://www.facebook.com/taras.zahorodniy/posts/pfbid029zTTFFRSNZpyCw4RvAk91xsqCezsBPFopUakuTerCvuCXZ5joonXxhsNEN3pDQqJl?locale=ru_RU
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