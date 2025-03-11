Украина направила Трампу сигнал и жестко подставила Путина: о чем речь

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Ткачик Олеся
Украина направила американскому президенту Дональду Трампу четкий сигнал о том, что его требования по поводу завершения войны неприемлемы, так прокомментировал массированный налет дронов на Москву политолог Тарас Загородний.
Украина
По его словам, теперь Трампу придется подумать над тем, как вести себя дальше, ведь такими действиями Украина также подставила его перед кремлевским диктатором Владимиром Путиным.
В этой ситуации, говорит политолог, Трампа подталкивают к решению, что он должен изменить свою позицию по отношению к Украине на кардинально противоположную.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что украинские ударные дроны достались московскому региону, и это – неожиданно очень хорошая новость, отметил военный Юрий Касьянов. По его словам, это еще не сама Москва — в последний раз в Москву украинские дроны долетали 1 сентября 2024 года — но в Раменском этой ночью было громко; противник сообщает о налете 91 беспилотнику. В общей сложности по болотам этой ночью прилетело 337, добавил военный.
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